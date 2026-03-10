El ciclo de Francisco Meneghini en la U de Chile llegó a su fin. Tras un inicio de año para el olvido que quedó marcado por el fracaso en la Copa Sudamericana, la dirigencia de Azul Azul decidió poner término al contrato del entrenador argentino que arribó a fines del 2025 a la institución.

Según pudo confirmar Al Aire Libre, la directiva hizo uso de una cláusula de rescisión que le permitió concluir de forma anticipada el vínculo con el entrenador a cambio del pago de 159 millones de pesos correspondientes a tres meses de sueldo.

Los malos resultados tenían al estratega al borde del abismo y tras el empate ante la U de Concepción la paciencia terminó por agotarse e incluso, tras la igualdad ante el Campanil desde las tribunas del Estadio Nacional se escuchó el cántico “Paqui ya se va”.

¿Por qué U de Chile despidió a Francisco Meneghini?

U de Chile despidió a Francisco Meneghini debido a su pobre desempeño en el Campeonato Nacional. El entrenador argentino llegó al club luego que el directorio aprobara por unanimidad su arribo tras su paso por O’Higgins de Rancagua, donde culminó en el tercer puesto la temporada 2025.

Sin embargo, en el Romántico Viajero no logró replicar lo hecho en el Capo de Provincia y registró apenas un 33% de rendimiento en siete partidos dirigidos. Al mando de la U, Paqui ganó un solo partido (ante Colo Colo en el Estadio Monumental), igualó en cuatro ocasiones y perdió en dos. Una de las derrotas fue ante Palestino, el cual dejó al equipo sin torneos internacionales el 2026.

Otro de los aspectos que terminó por hartar a la dirigencia de Azul Azul fue la cantidad de lesiones que ha sufrido el equipo en los primeros meses de competencia. En el club apuntan al preparador físico del cuerpo técnico de Meneghini, principalmente tras los problemas físicos que sufrió Charles Aránguiz en el último partido.

¿Quién reemplazará a Meneghini en la U de Chile?

Aún no hay claridad de quién reemplazará a Francisco Meneghini en la banca de la U de Chile. Sin embargo, en las últimas horas fue el periodista Juan Cristóbal Guarello quien en su programa La Hora de King Kong reveló uno de los candidatos para sustituir al trasandino.

Se trata de Esteban González, entrenador campeón con Coquimbo Unido el 2025 y que actualmente se encuentra en Querétaro de México, donde no lo ha pasado para nada bien. “Dicen que podría ir a la U. Mi amigo Juan Vera lo da de candidato al Chino. Hay un rumor de que podría ser el nuevo técnico de la U“, contó el comunicador.

Tras su salida del elenco Pirata, el ‘Chino’ ha dirigido 9 partidos en México, ha ganado solo uno, igualado tres y caído en cinco oportunidades.

