Si Paqui Meneghini no gana esta noche ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, su ciclo estará virtualmente terminado y la U de Chile iniciaría la búsqueda de un reemplazante.

Aunque, según Juan Cristóbal Guarello, esa búsqueda estaría avanzada y ya tendrían a la persona indicada para el puesto: Esteban González, último DT campeón del Campeonato Nacional.

La lógica del rumor revelado por Guarello no es descabellada. Azul Azul ya aplicó esta fórmula antes y contrató a Gustavo Álvarez justo después de que ganó el título con Huachipato en 2023, y el proceso terminó con la U con una Copa Chile, una Supercopa y semifinalista de Copa Sudamericana.

Guarello avisa que Esteban González es candidato en la U de Chile

El comunicador fue cauteloso pero directo. “No le ha ido bien al Chino, lo usan como introductor. Parece que lo eligieron por Chat GPT: un técnico no caro, de tal liga, con gran carrera, y apareció, pero no le ha ido bien“, comentó Guarello. Luego vino la frase que más rebotó: “Dicen que podría ir a la U. Mi amigo Juan Vera lo da de candidato al Chino. Hay un rumor de que podría ser el nuevo técnico de la U“.

El arranque del Chino en México es casi un espejo del de Paqui Meneghini en la U: pocas victorias, muchas dudas y una tabla que no perdona. Con una sola victoria, Querétaro está en el puesto 14 de la tabla del Clausura MX. El escenario del Chino en México es tan delicado que ya se habla de su posible salida, lo que paradójicamente lo dejaría disponible para un proyecto en Chile si Azul Azul mueve fichas con rapidez.

Esteban González es candidato en la U | © Photosport

¿Por qué el Chino González encaja en el perfil histórico de contrataciones de Azul Azul?

El patrón de Azul Azul es conocido: buscar al campeón vigente del fútbol chileno cuando necesita cambio de ciclo. Lo hizo con Álvarez tras el título de Huachipato y podría repetirlo con el Chino tras el de Coquimbo Unido. Es un perfil de bajo costo relativo, alta legitimidad local y credibilidad inmediata ante una hinchada que en este momento necesita ilusionarse con algo concreto.El riesgo es el mismo que está viviendo en Querétaro: que el rendimiento reciente en Liga MX haya erosionado parte del capital ganado en 2025. Azul Azul tendrá que decidir si apuesta por el campeón chileno o por un nombre con mayor rodaje internacional.