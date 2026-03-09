U de Chile sigue enredando puntos en el Campeonato Nacional 2026: los Azules empataron 1-1 con U de Concepción en el estadio Nacional, en un compromiso en el que otra vez no jugaron bien y terminaron reclamando contra el árbitro José Cabero, por un supuesto penal no cobrado.
Ambos elencos universitarios protagonizaron un frenético final en el que pudo ganarlo cualquiera de los dos por llegadas de lado y lado, pero que terminó con repartición de puntos.
Los Azules quedaron duodécimos con siete puntos, mientras que el Campanil tiene un punto más y está undécimo.
Los goles de U de Chile vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026
U de Chile sufrió un duro golpe en los 25 minutos, ya que Charles Aránguiz salió lesionado de uno de sus isquiotibiales, complicando a Paqui Meneghini, quien acumula cinco lesionados de forma simultánea, varios de ellos con problemas musculares.
Como dice el refrán, las desgracias no vienen solas, así que minutos después vino otro cachetaazo para la U: el gol de U de Concepción, que llegó en los 38 minutos mediante Daniel Barrea, quien aprovechó un rebote para anotar en la portería azul, que tenía a un muy mal ubicado Gabriel Castellón.
En el complemento, el Romántico Viajero mejoró y llegó a la igualdad con un tremendo cabezazo de Eduardo Vargas, en los 55′, después de un magnífico centro de Fabián Hormazábal. Fue una muy buena jugada del elenco dueño de casa.
Desde ahí se intensificó la idea del Campanil de sostener el resultado, dado que hubo muchos jugadores en el piso que se tomaron varios minutos para reincorporarse el juego o ser reemplazados por lesión.
El final del compromiso fue frenético: llegadas de lado y lado que bien pudieron darle el triunfo a cualquiera de los equipos y muchos encontrones, que terminaron en dos jugadas distintas con las expulsiones de Marcelo Díaz en la U y el entrenador Facundo Gareca en U de Concepción.
No obstante, lo más polémico fue una mano de Pablo Parra en el área de la U, la que fue evidente, pero con la observación de que el jugador no estaba 100 por ciento en equilibrio. Pese a esto, los jugadores locales se fueron con todo en contra del árbitro, aunque éste no cambió su decisión.
Estadísticas del U de Chile vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026
- Daniel Barrea 38′
Castellon
Ramirez
Calderon
Zaldivia
Hormazabal
Poblete
Aránguiz
Morales
Altamirano
Guerrero
Vargas
- Entrenador
-
0Francisco Meneghini
- Suplentes
-
1Cristopher Toselli
-
28Agustin Arce
-
21Marcelo Díaz
-
32Martin Espinoza
-
6Nicolas Fernandez
-
24Lucas Romero
-
15Felipe Salomoni
-
23Ignacio Vasquez
-
26Matias Riquelme
Silva
Espejo
Retamal
Gonzalez
Gonzalez
Oyanedel
Fuentealba
Urzi
Mesias
Mater
Barrea
- Entrenador
-
0Juan Cruz Real
- Suplentes
-
13Jose Sanhueza
-
11Antonio Diaz
-
16Bryan Ogaz
-
2Esteban Paez
-
14Pablo Parra
-
35Martin Ramirez
-
25Harol Salgado
-
6Bastian Ubal
-
22Ariel Uribe
¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y U de Concepción?
U de Chile vuelve a la cancha el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en un duelo muy exigente contra el actual campeón del fútbol chileno Coquimbo Unido, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Por su parte, U de Concepción chocará el domingo 15 a las 12:00 horas como local contra Palestino en el estadio Ester Roa Rebolledo. Ambos duelos serán válidos por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.