U de Chile sigue enredando puntos en el Campeonato Nacional 2026: los Azules empataron 1-1 con U de Concepción en el estadio Nacional, en un compromiso en el que otra vez no jugaron bien y terminaron reclamando contra el árbitro José Cabero, por un supuesto penal no cobrado.

Ambos elencos universitarios protagonizaron un frenético final en el que pudo ganarlo cualquiera de los dos por llegadas de lado y lado, pero que terminó con repartición de puntos.

Los Azules quedaron duodécimos con siete puntos, mientras que el Campanil tiene un punto más y está undécimo.

Los goles de U de Chile vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

U de Chile sufrió un duro golpe en los 25 minutos, ya que Charles Aránguiz salió lesionado de uno de sus isquiotibiales, complicando a Paqui Meneghini, quien acumula cinco lesionados de forma simultánea, varios de ellos con problemas musculares.

Como dice el refrán, las desgracias no vienen solas, así que minutos después vino otro cachetaazo para la U: el gol de U de Concepción, que llegó en los 38 minutos mediante Daniel Barrea, quien aprovechó un rebote para anotar en la portería azul, que tenía a un muy mal ubicado Gabriel Castellón.

En el complemento, el Romántico Viajero mejoró y llegó a la igualdad con un tremendo cabezazo de Eduardo Vargas, en los 55′, después de un magnífico centro de Fabián Hormazábal. Fue una muy buena jugada del elenco dueño de casa.

Desde ahí se intensificó la idea del Campanil de sostener el resultado, dado que hubo muchos jugadores en el piso que se tomaron varios minutos para reincorporarse el juego o ser reemplazados por lesión.

El final del compromiso fue frenético: llegadas de lado y lado que bien pudieron darle el triunfo a cualquiera de los equipos y muchos encontrones, que terminaron en dos jugadas distintas con las expulsiones de Marcelo Díaz en la U y el entrenador Facundo Gareca en U de Concepción.

No obstante, lo más polémico fue una mano de Pablo Parra en el área de la U, la que fue evidente, pero con la observación de que el jugador no estaba 100 por ciento en equilibrio. Pese a esto, los jugadores locales se fueron con todo en contra del árbitro, aunque éste no cambió su decisión.

Estadísticas del U de Chile vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 6
Universidad de Chile
09/03/2026 20:00
0
1
Descanso
Universidad de Concepción
  • Daniel Barrea 38′
38 ‘
Universidad de Concepción
Gol regular : Daniel Barrea
27 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Agustin Arce
27 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Charles Aránguiz
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Daniel Barrea!
Cambio: se retira Charles Aránguiz y entra en su lugar Agustin Arce.
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad de Chile
3-4-2-1
Gabriel Castellon 25
Gabriel
Castellon
Nicolas Ramirez 5
Nicolas
Ramirez
Franco Calderon 2
Franco
Calderon
Matias Zaldivia 22
Matias
Zaldivia
Fabian Hormazabal 17
Fabian
Hormazabal
Israel Poblete 8
Israel
Poblete
Charles Aránguiz 20
Charles
Aránguiz
Marcelo Morales 14
Marcelo
Morales
Javier Altamirano 19
Javier
Altamirano
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Eduardo Vargas 11
Eduardo
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Francisco Meneghini
  • Suplentes
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 28
    Agustin Arce
  • 21
    Marcelo Díaz
  • 32
    Martin Espinoza
  • 6
    Nicolas Fernandez
  • 24
    Lucas Romero
  • 15
    Felipe Salomoni
  • 23
    Ignacio Vasquez
  • 26
    Matias Riquelme
Universidad de Concepción
5-4-1
Santiago Silva 1
Santiago
Silva
Jorge Espejo 21
Jorge
Espejo
David Retamal 5
David
Retamal
Osvaldo Gonzalez 4
Osvaldo
Gonzalez
Leonel Gonzalez 3
Leonel
Gonzalez
Yerco Oyanedel 15
Yerco
Oyanedel
Jeison Fuentealba 10
Jeison
Fuentealba
Agustin Urzi 7
Agustin
Urzi
Cristhofer Mesias 19
Cristhofer
Mesias
Facundo Mater 8
Facundo
Mater
Daniel Barrea 9
Daniel
Barrea
  • Entrenador
  • 0
    Juan Cruz Real
  • Suplentes
  • 13
    Jose Sanhueza
  • 11
    Antonio Diaz
  • 16
    Bryan Ogaz
  • 2
    Esteban Paez
  • 14
    Pablo Parra
  • 35
    Martin Ramirez
  • 25
    Harol Salgado
  • 6
    Bastian Ubal
  • 22
    Ariel Uribe
4
Faltas Cometidas
1
1
Fuera de Juego
1
64
Posesión de Balón
36
0
Tarjetas Amarillas
0
2
Tiros Fuera
2
3
Tiros a Puerta
2
3
Corners
2
0
Tarjetas Rojas
0
3
Saques de Portería
3
0
Penaltis
0
2
Tiros Libres
5
1
Paradas
3
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
3
Corners 1ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
1

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y U de Concepción?

U de Chile vuelve a la cancha el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en un duelo muy exigente contra el actual campeón del fútbol chileno Coquimbo Unido, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Por su parte, U de Concepción chocará el domingo 15 a las 12:00 horas como local contra Palestino en el estadio Ester Roa Rebolledo. Ambos duelos serán válidos por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.