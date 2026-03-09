U de Chile sigue enredando puntos en el Campeonato Nacional 2026: los Azules empataron 1-1 con U de Concepción en el estadio Nacional, en un compromiso en el que otra vez no jugaron bien y terminaron reclamando contra el árbitro José Cabero, por un supuesto penal no cobrado.

Ambos elencos universitarios protagonizaron un frenético final en el que pudo ganarlo cualquiera de los dos por llegadas de lado y lado, pero que terminó con repartición de puntos.

Los Azules quedaron duodécimos con siete puntos, mientras que el Campanil tiene un punto más y está undécimo.

Los goles de U de Chile vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

U de Chile sufrió un duro golpe en los 25 minutos, ya que Charles Aránguiz salió lesionado de uno de sus isquiotibiales, complicando a Paqui Meneghini, quien acumula cinco lesionados de forma simultánea, varios de ellos con problemas musculares.

Como dice el refrán, las desgracias no vienen solas, así que minutos después vino otro cachetaazo para la U: el gol de U de Concepción, que llegó en los 38 minutos mediante Daniel Barrea, quien aprovechó un rebote para anotar en la portería azul, que tenía a un muy mal ubicado Gabriel Castellón.

En el complemento, el Romántico Viajero mejoró y llegó a la igualdad con un tremendo cabezazo de Eduardo Vargas, en los 55′, después de un magnífico centro de Fabián Hormazábal. Fue una muy buena jugada del elenco dueño de casa.

Desde ahí se intensificó la idea del Campanil de sostener el resultado, dado que hubo muchos jugadores en el piso que se tomaron varios minutos para reincorporarse el juego o ser reemplazados por lesión.

El final del compromiso fue frenético: llegadas de lado y lado que bien pudieron darle el triunfo a cualquiera de los equipos y muchos encontrones, que terminaron en dos jugadas distintas con las expulsiones de Marcelo Díaz en la U y el entrenador Facundo Gareca en U de Concepción.

No obstante, lo más polémico fue una mano de Pablo Parra en el área de la U, la que fue evidente, pero con la observación de que el jugador no estaba 100 por ciento en equilibrio. Pese a esto, los jugadores locales se fueron con todo en contra del árbitro, aunque éste no cambió su decisión.

Estadísticas del U de Chile vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Universidad de Chile 0 1 Descanso Universidad de Concepción Daniel Barrea 38′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido 38 ‘ Universidad de Concepción Gol regular : Daniel Barrea 27 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Agustin Arce 27 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Charles Aránguiz ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Daniel Barrea! Cambio: se retira Charles Aránguiz y entra en su lugar Agustin Arce. El árbitro da inicio al encuentro. Universidad de Chile Universidad de Chile 3-4-2-1 25 Gabriel

Castellon 5 Nicolas

Ramirez 2 Franco

Calderon 22 Matias

Zaldivia 17 Fabian

Hormazabal 8 Israel

Poblete 20 Charles

Aránguiz 14 Marcelo

Morales 19 Javier

Altamirano 7 Maximiliano

Guerrero 11 Eduardo

Vargas Entrenador

0 Francisco Meneghini

Suplentes

1 Cristopher Toselli



28 Agustin Arce



21 Marcelo Díaz



32 Martin Espinoza



6 Nicolas Fernandez



24 Lucas Romero



15 Felipe Salomoni



23 Ignacio Vasquez



26 Matias Riquelme

Universidad de Concepción Universidad de Concepción 5-4-1 1 Santiago

Silva 21 Jorge

Espejo 5 David

Retamal 4 Osvaldo

Gonzalez 3 Leonel

Gonzalez 15 Yerco

Oyanedel 10 Jeison

Fuentealba 7 Agustin

Urzi 19 Cristhofer

Mesias 8 Facundo

Mater 9 Daniel

Barrea Entrenador

0 Juan Cruz Real

Suplentes

13 Jose Sanhueza



11 Antonio Diaz



16 Bryan Ogaz



2 Esteban Paez



14 Pablo Parra



35 Martin Ramirez



25 Harol Salgado



6 Bastian Ubal



22 Ariel Uribe

4 Faltas Cometidas 1 1 Fuera de Juego 1 64 Posesión de Balón 36 0 Tarjetas Amarillas 0 2 Tiros Fuera 2 3 Tiros a Puerta 2 3 Corners 2 0 Tarjetas Rojas 0 3 Saques de Portería 3 0 Penaltis 0 2 Tiros Libres 5 1 Paradas 3 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 3 Corners 1ª Mitad 2 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 4 Faltas Cometidas 1ª Mitad 1

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y U de Concepción?

U de Chile vuelve a la cancha el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en un duelo muy exigente contra el actual campeón del fútbol chileno Coquimbo Unido, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Por su parte, U de Concepción chocará el domingo 15 a las 12:00 horas como local contra Palestino en el estadio Ester Roa Rebolledo. Ambos duelos serán válidos por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.