Colo Colo lidera el Campeonato Nacional 2026 con 12 puntos, pero el ambiente en Macul no es de relajación. A días del duelo ante Huachipato en el Monumental, Fernando Ortiz analiza posibles movimientos en la defensa que podrían modificar una estructura que recién encontró estabilidad. La situación física de Diego Ulloa mantiene abierta una puerta que parecía cerrada y vuelve a instalar competencia interna en un sector clave del equipo.

En paralelo, reaparecen cuestionamientos individuales en medio del buen momento colectivo. Tomás Alarcón enfrenta críticas por su rendimiento irregular, mientras un ex jugador albo que supo marcar un gol agónico en Pedrero vuelve a ser tendencia, esta vez por un episodio en Copa Libertadores que generó amplio comentario en redes. El líder suma en la tabla, pero también acumula tensión en la antesala del súper lunes.

⚪⚫ Todas las noticias de Colo Colo hoy jueves 12 de marzo



Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: decisión final sobre la defensa, definición del once ante Huachipato y todas las novedades del líder antes del súper lunes en el Monumental.