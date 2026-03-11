Diego Ulloa es una de las preocupaciones de Colo Colo para el partido ante Huachipato. El lateral izquierdo de los albos abandonó la cancha con problemas físicos ante Audax Italiano, por lo que todos los ojos están puestos en él de cara al próximo compromiso.

Sin embargo, según se supo recientemente, el futbolista no sufrió una lesión de gravedad, por lo que en el cuerpo técnico son optimista y proyectan su participación en el cruce frente a los acereros.

¿Estará Diego Ulloa en Colo Colo ante Huachipato?

El periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, reveló este miércoles que los exámenes médicos a los que se sometió Diego Ulloa arrojaron que presenta una inflamación en la zona del talón derecho, descartando una lesión de gravedad.

“En el cuerpo técnico de Colo Colo son optimistas con la evolución del defensa para que pueda llegar al partido ante Huachipato”, precisó el comunicador.

¿Qué le pasó a Diego Ulloa?

El pasado fin de semana durante la victoria del Cacique sobre Audax Italiano, Diego Ulloa sufrió un pinchazo en su talón derecho, molestia que lo obligó a abandonar la cancha.

El jugador fue reemplazado por Erick Wiemberg y horas más tarde fue el propio periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, quien entregó más antecedentes respecto de la lesión del jugador.

“Conversando antes de que se subiera al bus me comentaba que esto ya le había pasado en Unión La Calera, cree que no es de gravedad”, dijo el reportero.

¿Cuánto ha jugado Diego Ulloa en Colo Colo el 2026?

Diego Ulloa arrancó la temporada siendo suplente en la derrota ante Deportes Limache en Valparaíso. Sin embargo, se ganó un puesto de titular en el segundo partido y desde entonces no salió del elenco estelar.

En lo que va del 2026, Ulloa ha jugado 379 partidos en cinco partidos en el Campeonato Nacional. En ellos no anotó ni tampoco aportó con asistencias y recibió una tarjeta amarilla.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Tras su triunfo ante Audax Italiano, Colo Colo volverá a saltar a la cancha este lunes 16 de marzo cuando reciba a Huachipato desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

