Colo Colo celebró el pasado sábado ante Audax Italiano un triunfo que le permitió escalar hasta lo más alto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Sin embargo, no todo fue alegría en los albos, puesto que uno de sus buenos valores salió de la cancha con molestias físicas.

Se trata del lateral izquierdo Diego Ulloa, quien se adueñó de la posición en el inicio de temporada. El jugador abandonó el campo a los 69 minutos para dejar su lugar a Erick Wiemberg.

El propio jugador reconoció que sintió un pinchazo en el talón en la última jugada del primer tiempo ante los itálicos. “Espero recuperarme pronto”, dijo tras el partido. En las últimas horas se conocieron más detalles de su dolencia y si estará en el próximo partido del Cacique.

Aclaran el estado de Diego Ulloa en Colo Colo

El periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, contó que Diego Ulloa “siente prácticamente en la parte final un pinchazo en el talón derecho. Salió caminando con muchísima dificultad”.

“Después del partido, conversando ahí antes de que se subiera al bus, me comentaba que esto ya le había pasado en Unión La Calera, cree que no es de gravedad”, agregó.

Por ello, el reportero adelantó que es muy probable que el lateral izquierdo diga presente ante Huachipato, aunque antes debe recibir el visto bueno de los médicos albos.

“Seguramente va a estar para el partido del lunes. Está siendo evaluado por el cuerpo médico de Colo Colo”, completó el comunicador.

Los números de Diego Ulloa en Colo Colo el 2026

Diego Ulloa arrancó como suplente en Colo Colo el 2026 y fue banca en la derrota ante Deportes Limache. Sin embargo, en el segundo duelo de los albos fue desde la partida y desde entonces no soltó la titularidad.

En lo que va del año, el lateral izquierdo ha sumado 379 minutos en cinco compromisos con el Cacique en el Campeonato Nacional. En ellos no ha logrado anotar ni aportar asistencias y ha recibido una tarjeta amarilla.

