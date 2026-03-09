Colo Colo volvió a sonreír en el Campeonato Nacional. El equipo dirigido por Fernando Ortiz dejó atrás el golpe del Superclásico y consiguió un triunfo clave frente a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida, resultado que le permitió recuperar el liderato del torneo.

Sin embargo, cuando el ambiente era de celebración, una escena encendió las alarmas en el banco albo. Un titular del equipo terminó con molestias físicas y ahora su presencia en el próximo partido aparece como una de las grandes dudas del cuerpo técnico.

En Macul saben que el calendario no da tregua y que cualquier ausencia puede complicar los planes del equipo en la lucha por mantenerse en la cima del campeonato.

Colo Colo y Fernando Ortiz atentos a la situación de Diego Ulloa

El jugador que genera preocupación es Diego Ulloa, lateral izquierdo que ha sido uno de los nombres que más confianza ha recibido por parte de Fernando Ortiz en este inicio de temporada. El defensor abandonó el campo con evidentes molestias en su tobillo derecho durante el partido ante Audax, lo que generó inquietud inmediata en el cuerpo técnico del Cacique.

Tras el encuentro, el propio futbolista explicó la situación.“Fue en la última jugada del primer tiempo, me quedé trabado con la cancha y me pinchó el talón, pero dentro de todo bien. Espero recuperarme pronto”, señaló el jugador formado en Pedrero.

Ahora todo dependerá de lo que ocurra en los entrenamientos de la semana, donde el cuerpo médico evaluará si puede trabajar con normalidad o si será necesario realizar exámenes para descartar una lesión mayor.

El momento de la lesión de Ulloa en los últimos pasajes de la victoria en La Florida. | ©Felipe Zanca/Photosport

El desafío ante Huachipato que Colo Colo ya prepara

Mientras se monitorea la evolución de Ulloa, Colo Colo ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío del Campeonato Nacional. El Cacique enfrentará a Huachipato el lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, en un partido clave para mantenerse en la parte alta de la tabla.

El equipo albo llega a ese encuentro como líder exclusivo del torneo con 12 puntos tras seis fechas disputadas, sin embargo, la ventaja es mínima. Limache y Ñublense siguen muy de cerca al Popular, mientras que Universidad Católica también se mantiene al acecho en la clasificación.

Por lo mismo, en Macul saben que cada partido puede marcar diferencias en la pelea por el campeonato.

Los números que explican la confianza en Ulloa

La posible ausencia de Diego Ulloa no sería menor para el equipo de Fernando Ortiz. El lateral de 22 años regresó de préstamo y rápidamente se ganó un espacio en la formación titular del Cacique gracias a su regularidad y despliegue por la banda izquierda.

Sus estadísticas en el inicio del torneo lo reflejan:

Diego Ulloa en el Campeonato Nacional

5 partidos disputados

379 minutos en cancha

1 tarjeta amarilla

Titular en el esquema de Fernando Ortiz

El único partido en el que no vio acción fue en el debut del torneo frente a Deportes Limache.

Por ahora, en el Monumental esperan la evolución del defensor. Porque justo cuando Colo Colo comienza a recuperar su mejor versión futbolística, una molestia física amenaza con alterar los planes del entrenador albo.