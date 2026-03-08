Colo Colo dormirá como líder del Campeonato Nacional 2026, pero la interna del equipo de Fernando Ortiz no está para celebraciones completas. Pese al 1-0 sobre Audax Italiano, el foco de la crítica especializada se posó sobre un nombre propio que llegó con cartel de estrella y hoy vive una pesadilla: Javier Correa. El atacante argentino, que ingresó en el complemento en el Estadio Bicentenario, volvió a fallar ocasiones clave y su falta de gol ya agotó la paciencia de los analistas e hinchas.

Para el periodista nacional Rodrigo Herrera, el presente del ex Estudiantes de La Plata es insostenible frente a la irrupción goleadora de su competencia directa. En conversación con Bolavip, el comunicador fue tajante al evaluar el desempeño del ariete en el sintético de La Florida, sugiriendo que su aporte fue nulo en un partido que el “Cacique” supo resolver con pragmatismo pero sin brillo.

¿Por qué Rodrigo Herrera critica tan duramente a Javier Correa?

El análisis de Herrera apunta no solo a lo futbolístico, sino a la actitud del jugador y su nula gravitación al entrar al campo en un momento donde el equipo necesitaba cerrar el partido. “Correa hoy día que mande a callar a los amigos de la banca porque no hizo nada en un partido donde Colo Colo lo sacó rapidito”, disparó el comunicador, haciendo alusión a la falta de jerarquía que se esperaba del refuerzo estrella de la temporada.

La sentencia más cruda llegó al comparar el rendimiento de los dos “9” del plantel albo. Para el periodista, el debate por la titularidad está prácticamente cerrado tras el gol de Maximiliano Romero: “A Correa se le apareció marzo y se llama Romero”, sentenció, subrayando que el ex Racing ya se asentó como el estelar indiscutido en el esquema del puntero.

¿Es Colo Colo un líder sólido en este campeonato?

A pesar de que los dirigidos por Fernando Ortiz alcanzaron los 12 puntos y se ubican en la cima del torneo, el análisis de la prensa pone paños fríos al nivel mostrado. Según el profesional, la victoria alba fue “sin brillo” ante un rival que careció de profundidad, calificando la actual campaña como parte de un “campeonato muy malo”, restándole épica al liderato momentáneo del Popular.

Este escenario deja a Javier Correa en una posición delicada. Con Maximiliano Romero anotando y ganando la confianza total del cuerpo técnico, el ariete argentino deberá aprovechar los escasos minutos que está recibiendo para intentar revertir una percepción que, hoy por hoy, lo tiene como el gran “damnificado” del liderato albo.

En resumen

Rodrigo Herrera lapidó el rendimiento de Javier Correa ante Audax.

lapidó el rendimiento de ante Audax. El periodista aseguró que el delantero “no hizo nada” en los minutos que jugó.

Maximiliano Romero se consolidó como titular tras anotar el gol del triunfo.

se consolidó como titular tras anotar el gol del triunfo. La frase “se le apareció marzo” apunta a la pérdida definitiva del puesto de Correa.

El ariete desperdició un cabezazo sin marca al minuto 79 que pudo liquidar el duelo.

¿Crees que Javier Correa podrá recuperar la titularidad o Maximiliano Romero ya es el dueño absoluto del puesto? Sigue toda la trastienda del líder en AlAireLibre.cl.