Colo Colo parece haber encontrado oxígeno en el césped sintético del Bicentenario de La Florida, pero la paz está lejos de ser total. Durante los primeros 45 minutos del duelo ante Audax Italiano, válido por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026, el foco de la parcialidad alba no estuvo solo en el marcador, sino en un jugador que vio todo el compromiso desde el banco de suplentes: Javier Correa. El atacante, que llegó con cartel de referente, se transformó en tendencia número uno por el duro juicio de los fanáticos, quienes cuestionan su peso en el esquema de Fernando Ortiz.

La decisión del técnico de enviar a Correa a la suplencia no fue solo una variante táctica; fue un golpe de timón que ya genera réplicas en el Monumental. Mientras Maximiliano Romero aprovechaba una gran asistencia de Lautaro Pastrán para abrir la cuenta y hacer olvidar —al menos por un momento— la ausencia del ex Estudiantes en el área, las redes sociales explotaban contra el ariete argentino. La falta de efectividad en el inicio de la temporada 2026 ha agotado la paciencia de un hincha que exige resultados inmediatos tras la caída ante la Universidad de Chile.

¿Por qué Javier Correa fue suplente ante Audax Italiano hoy?

La determinación de Fernando Ortiz no fue bien recibida por el jugador. Según trascendió desde el círculo cercano al club en Radio ADN, el delantero no habría tomado de buena forma la noticia de su suplencia. Correa, acostumbrado a ser el eje del ataque y un líder dentro del vestuario, siente que este “castigo” táctico pone en duda su jerarquía. No obstante, el rendimiento de Maxi Romero respalda la decisión de un cuerpo técnico que camina sobre la cornisa.

¿Cómo quedó el camarín de Colo Colo tras la salida de Correa?

El ambiente en el Cacique está bajo máxima tensión. La información surgida desde los entrenamientos previos indica que el delantero se mostró visiblemente molesto al conocer el once titular en el vestuario de La Florida. Esta fricción entre el “9” y el entrenador podría mover los cimientos del camarín, especialmente porque Correa es considerado uno de los líderes del plantel. Con el triunfo parcial, Ortiz parece ganar la apuesta, pero la gestión de los minutos del atacante en el complemento será determinante para evitar un quiebre mayor en la interna alba.

En resumen: La crisis de Javier Correa en La Florida

  • El delantero fue el nombre más repetido en redes sociales durante el primer tiempo en La Florida.
  • Maximiliano Romero anotó el 1-0 tras asistencia de Lautaro Pastrán.
  • Correa no habría tomado bien la suplencia decidida por Fernando Ortiz.
  • La hinchada de Colo Colo critica el bajo rendimiento del ariete en relación a su costo.
  • Con este triunfo parcial, Colo Colo trepa momentáneamente al liderato con 12 puntos.

