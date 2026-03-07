Este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas, el Estadio Bicentenario de La Florida se convierte en el escenario de uno de los partidos más atractivos de la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026. Audax Italiano recibe a Colo Colo en un duelo donde ambos equipos llegan necesitados de recuperarse tras sus respectivos tropiezos.

Los Tanos de Gustavo Lema marchan 7.° con 7 puntos, aunque vienen con la moral en alto luego de clasificar a la Copa Sudamericana.

El Colo Colo de Ortiz llega en la 5.ª posición con 9 puntos, pero golpeado tras su peor resultado del año: la derrota 0-1 ante Universidad de Chile en el Superclásico 199. El Cacique tiene urgencia de sumar de tres y meterse en la lucha por el liderato.

El historial reciente favorece levemente a los albos: de los últimos 5 enfrentamientos, Colo Colo ganó 3, Audax ganó 2. No obstante, el último antecedente fue una derrota del Cacique 1-2 en La Florida el 7 de diciembre de 2025.

Audax Italiano vs Colo Colo, minuto a minuto