Colo Colo respondió en la cancha tras la derrota en el Superclásico. El equipo de Fernando Ortiz visitó a Audax Italiano y encontró su mejor funcionamiento de la temporada gracias a un cambio de esquema que ordenó al equipo desde el inicio.

El Cacique salió a jugar con una estructura distinta y desde los primeros minutos tomó el control del partido. La posesión fue alba y el equipo se instaló en campo rival con mayor agresividad. Los cambios también se notaron en la formación: Arturo Vidal fue el líbero en la línea de tres, y Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán arrancaron como titulares.

El gol que abrió el partido para Colo Colo vs Audax Italiano

La presión de Colo Colo tuvo recompensa rápido. A los 5 minutos llegó el primer golpe del partido. Lautaro Pastrán desbordó por la izquierda y sacó un centro preciso al área. Maximiliano Romero apareció sin marca y definió de primera con borde externo para marcar el 0-1 en La Florida.

Con la ventaja, los de Macul manejaron el ritmo del encuentro durante gran parte del primer tiempo. Audax intentó reaccionar en el tramo final de la etapa inicial, pero no logró generar peligro claro sobre el arco de Fernando de Paul.

😱⚪⚫ ¡Se adelantan Los Albos!



En una de las primeras jugadas, Maximiliano Romero abrió el marcador para #ColoColo con esta gran anticipación por detrás de la defensa de Audax Italiano. #MatchdaySábado



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 7, 2026

El Cacique sostuvo el control del partido

En el segundo tiempo el trámite se mantuvo similar. Colo Colo siguió dominando el balón y manteniendo el orden táctico que le permitió controlar a Audax. La llegada más clara del cuadro itálico se produjo a los 52 minutos. Rodrigo Cabral ingresó al área alba, pero fue anticipado antes de poder rematar.

Minutos después, el Cacique volvió a acercarse al segundo gol. Leandro Hernández lideró una corrida por la banda y habilitó a Romero, quien remató al arco. La pelota pegó en el travesaño y parecía entrar, pero la jugada fue anulada por posición de adelanto.

En los minutos finales, Javier Correa, que reemplazó a Romero, se perdió dos oportunidades claras de gol. Los Tanos tuvieron varias opciones de acercarse a la potería alba, sin embargo, los jugadores blancos estuvieron muy atentos para evitar las jugadas ofensivas.

¿Cuándo y con quiénes vuelven a jugar Audax Italiano y Colo Colo en el Campeonato Nacional?

En la próxima fecha Audax Italiano recibirá a Deportes Concepción el viernes 13 de marzo a las 20:00 horas en La Florida. Colo Colo, en tanto, jugará ante Huachipato el lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Monumental.