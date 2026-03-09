Colo Colo se recuperó del golpe del Superclásico de la mejor manera. El sábado en La Florida, el Cacique derrotó 1-0 a Audax Italiano con un gol de Maximiliano Romero al minuto 5, sumó su tercera victoria en el Campeonato Nacional y se adueñó en solitario de la cima de la tabla con 9 puntos. El equipo de Fernando Ortiz además volvió a cerrar su arco, ratificando su solidez defensiva como principal fortaleza de la temporada.

El lunes arrancó con más novedades fuera de la cancha. Aníbal Mosa reactivó la ilusión del nuevo estadio para Blanco y Negro y públicamente respaldó la continuidad del DT argentino, blindando a Ortiz pese a la caída en el clásico. La otra nota llamativa fue la ausencia no convocada de Matías Fernández ante Audax, que encendió las dudas sobre su rol real dentro del plantel albo.

El calendario no da respiro: el próximo compromiso es el lunes 16 ante Huachipato en el Monumental, antes de debutar en la Copa de la Liga el 21 de marzo ante Coquimbo.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy lunes 9 de marzo