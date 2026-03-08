Colo Colo sigue agitando su mercado interno incluso con el Campeonato Nacional 2026 en marcha. Mientras el equipo de Fernando Ortiz celebra el liderato tras vencer a Audax Italiano, en las oficinas de Blanco y Negro se terminó de sellar la salida de uno de los jugadores que no logró entrar en los planes del técnico para este 2026. Se trata de Dylan Portilla, el mediocampista de 21 años que, tras quedar “a la deriva” en el Monumental, fue oficializado como el flamante refuerzo de Santiago Wanderers.

El volante, que la temporada pasada defendió los colores de Deportes Limache, no encontró espacio en la exigente rotación de Ortiz. Ante la falta de minutos y la necesidad de potenciar su carrera, el jugador formado en las inferiores albas aceptó el desafío de mudarse al Puerto para sumarse al plantel caturro en la Primera B, transformándose en el sexto refuerzo del equipo de Valparaíso en un movimiento de última hora que sacudió el ascenso.

¿Qué dijo el “cortado” de Colo Colo tras su llegada a Santiago Wanderers?

Apenas pisó Valparaíso, el mediocampista dejó clara su postura y la ambición con la que llega al equipo caturro, lanzando un mensaje con destinatario implícito en el Estadio Monumental. “Muy importante para mí y mi carrera, muy feliz de estar en el club. Sé la exigencia que conlleva”, afirmó Portilla en su presentación oficial. El jugador busca desesperadamente recuperar el nivel que lo proyectó como una de las grandes promesas del Cacique hace un par de temporadas.

Sobre lo que espera entregar en esta nueva etapa lejos de las órdenes de Fernando Ortiz, el volante no dudó en marcar territorio y avisar que no bajará los brazos: “Traigo intensidad, garra, juego. Siempre voy para adelante y trataré de ayudar al equipo a lograr los objetivos”. Su arribo se da en un momento crítico del mercado, integrándose de inmediato a los trabajos en el Decano.

El “Cacique” se muda a Valparaíso: La legión alba en Wanderers

La partida de Dylan Portilla no es un hecho aislado. Con su fichaje, el club de Valparaíso suma a su tercer jugador con pasado reciente en Colo Colo para la campaña 2026, transformándose en una especie de “refugio” para quienes no tuvieron espacio con el actual cuerpo técnico albo.

En el plantel de honor caturro ya se encuentran el defensor Pedro Navarro, también formado en la cantera alba, y el experimentado delantero Javier Parraguez. De esta forma, el “Decano” apuesta por el ADN colocolino y el hambre de revancha de los desplazados para intentar retornar a la división de honor del fútbol chileno, aprovechando el descarte que hoy lidera Ortiz en Macul.

En resumen

Dylan Portilla deja Colo Colo al no ser considerado por Fernando Ortiz .

deja al no ser considerado por . El mediocampista de 21 años fue oficializado como refuerzo de Santiago Wanderers .

. El volante sumó 18 partidos durante su último préstamo en Deportes Limache .

. Se une a Pedro Navarro y Javier Parraguez en la legión ex alba de Valparaíso.

y en la legión ex alba de Valparaíso. El jugador fue tajante: aportará “garra” y avisó que “siempre irá para adelante”.

¿Crees que Fernando Ortiz se apresuró en dejar partir a una de las promesas del club o ya no tenía espacio? Sigue todo el mercado de fichajes en AlAireLibre.cl.