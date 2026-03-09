Manley Clerveaux tiene 19 años, nació en Haití, creció futbolísticamente en las divisiones inferiores de Colo Colo y en enero llegó a Deportes Puerto Montt con la misión de madurar lejos de la comodidad del Estadio Monumental. Tres meses después, el resultado está siendo mejor de lo esperado.

El propio Clerveaux avisó en enero que no venía a marcar el paso en Puto Montt. “No es malo pensar en grande y les aseguro que Manley Clerveaux será el goleador del campeonato. Adelanto eso, para que sepan. Ustedes tomen este video y después lo pegan”, declaró a Mi Sur Deportes con la confianza del que sabe lo que puede hacer. Por ahora, los hechos acompañan sus palabras.

Neyman Clerveaux revoluciona a Puerto Montt y a la Primera B

Clerveaux ha marcado dos golazos que tienen un denominador común: velocidad, desborde por izquierda y definición ajustada al primer palo con pierna derecha. En el debut ante Deportes Copiapó ingresó desde el banco, arrancó solo, eludió a su marcador y clavó el 2-0 definitivo. Ante Deportes Recoleta, repitió la fórmula al minuto 55 para sellar el 3-1.

Todavía no se ha ganado la titularidad con el técnico Emiliano Astorga, pero cada vez que entra desde el banco deja su marca. En la Primera B, eso tiene mucho valor y es exactamente el camino de maduración que Colo Colo esperaba de este préstamo.

Manley Clerveaux y sus compañeros tienen a Puerto Montt líder de la Primera B con campaña perfecta, han ganado los 3 partidos que han jugado y ahora recibirán a Santa Cruz el próximo domingo 15 de marzo.

💚🤍 Y el tercero de la noche llevó el sello de Manley.



Un gol con su sello personal, de esos que ya son marca registrada, para desatar la celebración y hacer levantar a todo Chinquihue. ⛵#TodosSomosPuertoMontt pic.twitter.com/1vSGiX2zUL — Deportes Puerto Montt (@DPMChile) March 9, 2026

¿Por qué Colo Colo envió a Manley Clerveaux a préstamo a Deportes Puerto Montt?

La decisión fue de Fernando Ortiz y no fue puramente técnica: el extremo haitiano tenía el talento para competir en el primer equipo del Cacique, pero el cuerpo técnico consideró que necesitaba madurar fuera de Colo Colo. Según reveló RedGol, Clerveaux estuvo involucrado en actos de indisciplina en el Monumental, y la gerencia técnica decidió enviarlo al ascenso para que ganara experiencia y perspectiva.

El préstamo es por toda la temporada 2026 y al término de la Primera B deberá volver al Monumental. Su entorno lo resumió al llegar al sur.

🎯 ¿Cuándo y en qué condiciones podría volver Manley Clerveaux a Colo Colo?

Si el rendimiento continúa, la gerencia técnica del Cacique podría llamarlo antes del fin de temporada. En Colo Colo contemplan la posibilidad de repatriar préstamos a mitad de año si el plantel lo necesita y el jugador está en buen momento. El escenario más probable es que Clerveaux complete la Liga de Ascenso y regrese al Monumental para la segunda mitad del Campeonato Nacional 2026, con más rodaje, más goles y menos dudas sobre su cabeza.