Colo Colo recuperó la sonrisa y el liderato provisorio del Campeonato Nacional 2026. Tras la tormenta que significó perder el Superclásico en el Monumental, el “Cacique” se sacudió las críticas venciendo por 1-0 a Audax Italiano con un solitario gol de Maximiliano Romero. Pero la gran historia en el sintético de La Florida fue la metamorfosis de Arturo Vidal, quien dejó el mediocampo para instalarse como líbero en una línea de tres que terminó siendo la llave maestra del triunfo.

“Se valora mucho levantarse después de haber perdido un clásico en casa, el golpe fue fuerte. Pero el equipo esta semana se portaron como hombres, enfrentaron las críticas”, disparó Vidal tras ser elegido la figura por TNT Sports. El volante, reconvertido en el eje de la zaga por decisión de Fernando Ortiz, destacó la personalidad de un grupo que supo asimilar la presión en una superficie difícil.

¿Qué dijo Fernando Ortiz sobre la nueva posición de Arturo Vidal?

El estratega albo no ocultó su satisfacción por el éxito del experimento. Para Ortiz, el movimiento buscaba superioridad en el medio y seguridad atrás: “Estoy convencido que el planteamiento los jugadores lo entendieron perfecto. El planteo táctico funcionó, la idea era encontrarle la vuelta a un equipo que juega bien”, afirmó el DT en conferencia de prensa.

Al ser consultado por el nivel del “King” en el fondo, Ortiz fue categórico en su elogio: “Juega con una gran capacidad de entendimiento en la posición que le toque jugar. Lo difícil lo hace fácil, lo que uno no piensa lo hace correcto”. Con esto, el entrenador ratifica que la jerarquía de Vidal es el pilar sobre el cual pretende reconstruir la confianza del plantel.

¿Cómo se siente Vidal jugando de líbero en este Colo Colo?

Lejos de complicarse por el retroceso en la cancha, el histórico jugador nacional abrazó el desafío con la madurez de un referente: “A mí me encanta entrar a la cancha, no importa la posición. Trato de cumplir lo que me pide el entrenador. Hoy me tocó jugar atrás, antes jugué adelante”, confesó Vidal, añadiendo que “el equipo tiene mucha hambre de lograr cosas importantes y estamos preparados para la presión”.

Con este resultado, el cuadro popular alcanza las 12 unidades, instalándose momentáneamente en lo más alto del certamen. El triunfo le permite a Ortiz ganar aire y proyectar el sistema defensivo con Vidal como estandarte. “Este año tenemos que levantar cabeza y ganar todo lo que juguemos”, cerró el “Rey”.

