El triunfo ante Audax Italiano permitió a Colo Colo recuperar confianza en el Campeonato Nacional y volver a la cima de la tabla. El equipo dirigido por Fernando Ortiz dejó atrás la derrota en el Superclásico y mostró una versión más sólida en La Florida.

Sin embargo, mientras los titulares celebraban los tres puntos, otro capítulo del fin de semana albo pasó más desapercibido. El cuerpo técnico organizó un partido amistoso con los jugadores que no tuvieron minutos ante los itálicos, con el objetivo de mantener ritmo competitivo en el plantel.

El resultado de ese encuentro, disputado un día después del partido oficial, dejó una sorpresa.

Colo Colo y los suplentes que cayeron en amistoso ante Atlético Colina

Según informó Radio ADN, Colo Colo disputó el domingo un partido amistoso frente a Atlético Colina, equipo que compite en la Segunda División Profesional del fútbol chileno. En ese encuentro, el Cacique alineó a futbolistas que no jugaron ante Audax o que sumaron pocos minutos.

Entre ellos aparecieron nombres como Eduardo Villanueva, Javier Correa, Francisco Marchant y Erick Wiemberg, entre otros integrantes del plantel.

El resultado final fue una derrota por 2-1 para el equipo de Colina, en un duelo que sirvió principalmente para dar rodaje a los jugadores que buscan ganarse un lugar en el esquema titular.

Los goles del amistoso que sorprendieron en el entorno albo

El conjunto de la Segunda División se quedó con la victoria gracias a los tantos de Matías Giménez y Matías Colossi. Este último tiene un vínculo especial con el club albo, ya que se trata de un canterano de Colo Colo que actualmente milita en el equipo de la categoría profesional inferior.

Para los albos, el único gol del encuentro fue anotado por Javier Méndez, quien logró descontar en un partido que tuvo carácter de entrenamiento competitivo.

El próximo desafío que prepara Fernando Ortiz en Colo Colo

Tras el intenso fin de semana de actividad, el cuerpo técnico tomó una decisión para administrar las cargas del plantel. Fernando Ortiz decidió otorgar dos días libres a los jugadores, quienes retomarán los entrenamientos el miércoles 11 de marzo en el Estadio Monumental.

El objetivo será comenzar la preparación del próximo desafío en el Campeonato Nacional 2026, donde Colo Colo enfrentará a Huachipato el lunes 16 de marzo. El encuentro será clave para el equipo albo, que buscará defender su condición de puntero y seguir sumando puntos en la parte alta de la tabla.