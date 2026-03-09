Colo Colo consiguió una valiosa victoria el pasado fin de semana. Los albos derrotaron por la cuenta mínima a Audax Italiano en condición de visitante y escalaron hasta lo más alto del Campeonato Nacional.

Sin embargo, en el Estadio Monumental ya dieron vuelta la página y piensan en su próximo compromiso, el cual será ante Huachipato. Allí, el Cacique buscará seguir en la cima de la tabla de posiciones.

En Macul son conscientes de la importancia que tiene el cruce ante los acereros, y por ello, pretenden ir con todo en su siguiente duelo. Incluso, ya se preparan para que el plantel tenga mayor apoyo.

La medida que busca Colo Colo para su partido contra Huachipato

Si bien Colo Colo se encuentra en la punta de la clasificación, su distancia con sus escoltas (Deportes Limache y Ñublense) es de solo un punto, por lo que saben que seguir ganando es vital.

La dirigencia entiende que el apoyo de los hinchas es fundamental, por ello, según reveló Dale Albo, la dirigencia de Blanco y Negro solicitó a las autoridades un aforo masivo para recibir al elenco siderúrgico.

De acuerdo a la citada fuente, la directiva del Cacique pidió un aforo de 42 mil asistentes para hacer sentir la localía ante la escuadra de Talcahuano. Una vez que la solicitud sea aceptada –o rechazada–, el club dará luz verde a la venta de entradas.

Colo Colo se alista para un súper lunes en el Monumental

El Estadio Monumental se prepara para vivir un “súper lunes”, puesto que el duelo ante Huachipato no es el único programado para el próximo 16 de marzo.

Esto porque Colo Colo femenino también saltará a la cancha en Macul desde las 17:30 horas ante Magallanes por la primera fecha del Campeonato Nacional.

Para asistir a dichos compromisos, los fanáticos albos deberán estar inscritos en el sistema de reconocimiento facial impuesto por el club, además del Registro Nacional del Hincha.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato?

Colo Colo vs Huachipato juegan el próximo lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026.

