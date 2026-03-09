Gustavo Lema, técnico de Audax Italiano, no ocultó su enorme molestia tras la derrota por la mínima ante Colo Colo este domingo en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El estratega argentino analizó el encuentro una vez finalizado el partido y apuntó directamente contra el arbitraje, cuestionando algunas decisiones que, a su juicio, terminaron influyendo en el resultado. Según el DT del cuadro itálico, su equipo fue perjudicado por dos claros penales que no fueron sancionados, situación que generó fuerte molestia en el camarín tras el compromiso.

Gustavo Lema criticó el arbitraje tras la derrota ante Colo Colo

Colo Colo logró un trabajado triunfo por la cuenta mínima ante Audax Italiano gracias a la solitaria anotación de Maximiliano Romero al minuto 5′ de partido. Sin embargo, en la vereda audina los ánimos quedaron por el suelo, no solo por la derrota como locales, cosa que no pasaba desde el 31 de octubre del 2025, sino por lo que ellos consideraron un polémico cometido arbitral.

Una vez finalizado el encuentro, el director técnico de los itálicos, Gustavo Lema, enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y no se guardó nada. El entrenador valoró el esfuerzo de sus pupilos, pero rápidamente enfocó sus dardos en las decisiones referiles que, a su juicio, terminaron inclinando la balanza a favor del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

“Hicimos un trabajo importante contra un rival importante. Hubo cuestiones que la verdad que nos dejan con un disgusto grande. A los tres minutos de juego hay un penal muy, muy claro”, arrancó manifestando el adiestrador trasandino, dejando en evidencia su frustración por el desarrollo del partido.

El penal de Arturo Vidal que reclamó Audax Italiano

Profundizando en sus reclamos, Lema detalló las jugadas puntuales que desataron su enojo, apuntando directamente a una supuesta infracción de Arturo Vidal dentro del área alba que no fue advertida ni por el juez central ni por el VAR.

“Una mano de Vidal que no sé por qué… se revisan todas las jugadas. En la cancha sí se te puede pasar, porque había mucha gente. Fue después de un tiro libre de Cabral que sale bajo, un rebote y sale el tiro al arco y es una mano clarísima”, disparó sin filtro el estratega.

Para cerrar su descargo, el DT audino aseguró que hubo una segunda infracción no cobrada en la recta final del compromiso que pudo haber cambiado la historia. “Y después hay un penal con las dos manos para adelante a Esteban Matus. Pero bueno, son cosas que pasan”, sentenció Lema, cerrando un amargo fin de semana para los de La Florida.

Lo cierto es que los hinchas de Audax Italiano reclamaron esta acción de Arturo Vidal.



¿Qué partidos jugarán Colo Colo y Audax Italiano en la próxima fecha del Campeonato Nacional 2026?

Tras este polémico y friccionado compromiso, ambos equipos deberán cambiar rápidamente el foco para pensar en la séptima jornada del Campeonato Nacional 2026. Colo Colo buscará mantener su buen momento y seguir firme en la parte alta de la tabla cuando reciba a Huachipato el lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Por su parte, Audax Italiano intentará dejar atrás la polémica arbitral cuando enfrente a Deportes Concepción el viernes 13 de marzo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, duelo en el que los dirigidos por Gustavo Lema buscarán volver a los abrazos y recuperar terreno en el torneo.