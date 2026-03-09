Colo Colo volvió al triunfo y recuperó confianza en el Campeonato Nacional, pero no todas las señales que dejó la victoria ante Audax Italiano fueron positivas. En medio del festejo por los tres puntos, el foco también se trasladó a Javier Correa, quien sigue en el centro del debate albo.

El delantero argentino atraviesa un momento complejo en Macul. A sus problemas para encontrar regularidad en el área se sumó ahora una reacción que generó ruido y que fue comentada por Claudio Borghi, una voz autorizada cuando se habla del camarín de Colo Colo.

Claudio Borghi y Javier Correa abren un nuevo debate en Colo Colo

Borghi reveló en conversación con Bolavip una escena que, según su versión, mostró el nivel de frustración con que terminó Javier Correa tras el partido ante Audax Italiano. El exentrenador albo aseguró que el atacante quedó pasado de revoluciones luego de desperdiciar ocasiones de gol y que incluso reaccionó mal con quienes intentaron acercarse a apoyarlo.

“Terminó el partido, se perdió dos goles, lo fueron a abrazar y los mandó a la chucha“, relató el “Bichi”, en una frase que rápidamente encendió la discusión en torno al presente emocional del delantero.

El mensaje de Borghi sobre la suplencia y el puesto de Javier Correa

En su análisis, Borghi fue más allá del episodio puntual y apuntó al fondo del problema. Para el ex DT, Correa debe entender que en un equipo como Colo Colo nadie tiene asegurado el puesto. El comentarista remarcó que el delantero necesita bajar la ansiedad si quiere recuperar terreno en la pelea por un lugar en el equipo de Fernando Ortiz.

“Correa tiene que entender que se pierde el puesto… el único que tiene la posibilidad de jugar todos los partidos es Messi”, lanzó Borghi, dejando una de las frases más duras sobre el momento del atacante.

Romero y el triunfo del Cacique 🐯⚽️



De esta forma, Maxi Romero anotó en el triunfo por 1-0 ante Audax Italiano ⚪️⚫️🤟🏼 pic.twitter.com/CEBv94nbE0 — Colo-Colo (@ColoColo) March 8, 2026

La pelea interna en ataque que complica al delantero albo

El momento de Correa coincide además con la presión de otros nombres que buscan espacio en ofensiva. En las últimas jornadas, la competencia en delantera se volvió más exigente y eso aumenta la tensión para el argentino.

Borghi advirtió que, si no logra cambiar el ritmo emocional con el que está enfrentando este tramo, puede terminar perdiendo protagonismo en un plantel que necesita respuestas inmediatas.

En un torneo que el propio ex DT calificó como parejo e irregular, Colo Colo aparece arriba, pero con señales que el cuerpo técnico de Fernando Ortiz todavía debe administrar. Y una de ellas, hoy, pasa directamente por Javier Correa.