Colo Colo vive días agitados tras la derrota en el Superclásico frente a Universidad de Chile. El resultado dejó cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo y también abrió el debate sobre algunas decisiones del técnico Fernando Ortiz.

Una de ellas fue la determinación de dejar a Javier Correa fuera del once titular para el partido ante Audax Italiano. La situación generó comentarios en el ambiente del fútbol chileno y despertó dudas sobre cómo podría afectar la interna del plantel albo.

Fernando Ortiz y la suplencia de Javier Correa en Colo Colo

La decisión de Fernando Ortiz de enviar a Javier Correa al banco de suplentes llamó la atención en la previa del duelo entre Colo Colo y Audax Italiano. El delantero argentino había sido una de las piezas habituales en el ataque albo, por lo que su salida del equipo titular generó comentarios dentro del entorno del club.

Según se comentó en Radio ADN, la determinación del técnico podría tener repercusiones dentro del camarín, considerando el peso que tiene Correa en el grupo de jugadores.

La advertencia sobre el impacto en el camarín del Cacique

Durante el análisis realizado en el programa deportivo, se advirtió que la decisión del entrenador podría provocar movimientos internos dentro del plantel. Así lo dijo periodista Pamela Juanita Cordero, comentarista en Radio ADN, quien señaló que el delantero no habría recibido bien la noticia de comenzar el partido desde el banco de suplentes.

Además, explicó que Correa es un futbolista con liderazgo dentro del camarín, lo que podría generar un escenario complejo si las decisiones del cuerpo técnico no logran los resultados esperados.

𝐆𝐔𝐈́𝐀 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀



📋⚽ Revisa los detalles antes del duelo entre Colo-Colo y Audax Italiano🇮🇹



¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐂𝐚𝐜𝐢𝐪𝐮𝐞! ⚪⚫ pic.twitter.com/bL2Lm9MH30 — Colo-Colo (@ColoColo) March 7, 2026

El momento de Colo Colo tras el Superclásico

El contexto tampoco es sencillo para el equipo dirigido por Fernando Ortiz. Colo Colo llega al duelo ante Audax Italiano con la presión de recuperarse tras la derrota sufrida ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Por lo mismo, el técnico decidió realizar ajustes en la formación buscando una reacción inmediata del equipo.

El partido ante el cuadro de La Florida aparece como una oportunidad para volver al triunfo y, al mismo tiempo, calmar el ambiente en un plantel que vive días de alta tensión.