En Colo Colo continúan los coletazos tras la derrota ante la U de Chile en el Superclásico 199. Los albos no solo cayeron ante los azules, sino que también encendieron las alarmas por algunas de sus figuras.

Una de ellas es Claudio Aquino, quien terminó con algunas molestias físicas y tiene en alerta al cuerpo médico del Cacique. El otro es Arturo Vidal, quien también evidenció algunos problemas.

Tras el término del partido, el King evidenció algunos dolores en su pecho, aunque aseguró desconocer de qué se trataba. “Hace cuatro o cinco días que vengo con lo mismo”, reconoció el experimentado jugador.

La lesión que complica a Arturo Vidal en Colo Colo

Con el correr de las horas se conoció el diagnóstico de la lesión de Arturo Vidal. Finalmente sufrió un pequeño desgarro en la zona pectoral. La lesión se habría producido debido a un golpe durante el partido en el que Colo Colo derrotó a O’Higgins de Rancagua en El Teniente.

Esta situación generó preocupación en el Estadio Monumental, puesto que se puso en duda la presencia del volante para el próximo compromiso del equipo popular en el Campeonato Nacional ante Audax Italiano.

Arturo Vidal le da un alivio a Colo Colo

Sin embargo, la situación ha evolucionado de manera favorable para Arturo Vidal y también para Colo Colo. Según informó el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, el Rey ya está trabajando con normalidad y sería opción para el encuentro frente a los itálicos.

“Arturo Vidal entrena normal. El referente de Colo Colo participó sin inconvenientes y con intensidad de la práctica de fútbol reducido. Luego de su molestia pectoral está en condiciones de jugar con Audax Italiano”, confirmó el comunicador.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a jugar por el Campeonato Nacional el próximo sábado 7 de marzo a las 18:00 horas cuando visite a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida por la fecha 6.

Los albos buscarán retomar la senda del triunfo y dejar atrás la dolorosa derrota en el Superclásico ante la U.

