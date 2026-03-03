Colo Colo no solo debe dar vuelta la página tras el Superclásico. En la previa de la visita a Audax Italiano apareció un problema mayor: Claudio Aquino terminó con molestias físicas y su presencia este sábado en La Florida está en duda.

El volante argentino dejó la cancha en el segundo tiempo ante Universidad de Chile, con claros signos de dolor en la zona posterior del muslo. Desde entonces, el foco del cuerpo técnico se trasladó al área médica, a la espera de un diagnóstico definitivo que confirme el alcance de la lesión.

La Florida y un riesgo que no quieren asumir

Según información revelada por En Cancha, en el Monumental reconocen que el jugador presentó bastante molestia en el isquiotibial e incluso se vio con una leve cojera tras el partido. Por ahora el escenario al que más se acerca es un desgarro, aunque todavía no se descarta que sea una contractura.

El citado medio agregó que la recomendación inicial es no arriesgar al mediocampista, considerando tanto el dolor evidenciado como el contexto competitivo inmediato. Además, el duelo ante Audax Italiano se disputará en superficie sintética que exige mayor carga muscular. En ese escenario, cualquier sobreexigencia podría agravar una lesión en el isquiotibial y extender la ausencia por varias semanas.

Aunque la decisión final será de Fernando Ortiz, la postura médica apunta a la cautela. Incluso si el diagnóstico confirma una contractura, el riesgo de recaída es alto en ese tipo de superficies.

Aquino al momento de caer tras la dolencia que sintió en el Superclásico /©Jonnathan Oyarzun/Photosport.

Obligación de respuesta tras el Superclásico

Eso sí, el problema de Colo Colo no termina ahí. Arturo Vidal también está en evaluación y su presencia frente a Audax no está asegurada. Si ambos quedan fuera, el técnico deberá reconfigurar el mediocampo en un partido que ya asoma como clave.

Con Aquino y Vidal en duda, aumenta la tensión ante la necesidad de sumar puntos en La Florida. El compromiso contra los itálicos está programado para este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas y los dirigidos por el Tano Ortiz necesitan sobreponerse del golpe que sufrieron el domingo ante el archirrival.