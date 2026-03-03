La revelación de Arturo Vidal después de caer en el Superclásico 199 ante la U de Chile no cayó muy bien en Colo Colo. El King señaló que hizo un gran esfuerzo para jugar el partido, porque llevaba 4 días con una molestia en el pecho y que le causaba mucho dolor. Pero aguantó todo para jugar el clásico ante los azules.

Faltaba el parte médico y ese se conoció en la noche del lunes y la noticia no es buena para Colo Colo. Vidal tiene un pequeño desgarro en la zona pectoral, lesión que no nació en el Monumental sino en el partido ante O’Higgins en Rancagua, en la Fecha 4 del Campeonato Nacional, según informó el periodista Rodrigo Gómez de Cooperativa Deportes.

Arturo Vidal tiene un pequeño desgarro en la zona pectoral. La lesión se generó a raíz de un golpe en el partido con O’Higgins. Su semana comenzó con cuidados para estar presente frente a Audax Italiano. @Cooperativa — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) March 2, 2026

🏥 ¿Llega Arturo Vidal a jugar ante Audax Italiano el sábado 7 de marzo?

Colo Colo no descarta su presencia para el sábado, pero tampoco la confirma. Según reveló En Cancha, el volante comenzó la semana con tratamiento especial y cuidados médicos intensivos para acelerar la recuperación. El plantel no tuvo días libres tras la caída en el Superclásico: el lunes mismo retomaron los trabajos en Macul.

El cuadro médico es de seguimiento diario, y la evolución de las próximas 48 a 72 horas será determinante para saber si Ortiz puede contar con su referente en La Florida. Un desgarro pectoral, aunque pequeño, limita los movimientos explosivos de brazo y tronco que Vidal necesita para competir con intensidad en el mediocampo.

🔄 ¿Quién reemplazaría a Vidal en Colo Colo si no llega al partido ante Audax?

En caso de que Vidal no llegue, el principal candidato es Álvaro Madrid, el mismo jugador que lo reemplazó ante la U en el minuto 67. El mediocampista ya conoce el rol y tiene rodaje reciente, lo que lo convierte en la primera opción de Fernando Ortiz si el King no se recupera a tiempo.

El Cacique llega a La Florida con la necesidad urgente de sumar tres puntos tras la derrota en el Monumental, y la presencia o ausencia del King cambia radicalmente el peso específico del equipo en el campo.

📅 ¿Cuándo y dónde juega Colo Colo vs Audax Italiano?

El partido entre Audax Italiano y Colo Colo por la Fecha 6 de la Liga de Primera 2026 está programado para el sábado 7 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.