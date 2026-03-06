Colo Colo atraviesa días intensos luego de la caída en el Superclásico, resultado que dejó cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo dirigido por Fernando Ortiz. El plantel albo busca reaccionar rápido para no perder terreno en la pelea por el Campeonato Nacional.

En ese escenario, el duelo frente a Audax Italiano aparece como una oportunidad clave para recuperar confianza. Sin embargo, el entrenador deberá mover algunas piezas en la formación titular para enfrentar al cuadro floridano.

Formación de Colo Colo ante Audax Italiano con cambio ofensivo

La principal novedad en la formación de Colo Colo para enfrentar a Audax Italiano será la ausencia de Javier Correa en el ataque. El delantero argentino arrastra molestias físicas y no será parte de la oncena titular preparada por Fernando Ortiz.

Esta baja obliga al entrenador a modificar la estructura ofensiva del equipo. En su lugar, el técnico apostará por una variante que le permita mantener presencia en el área rival.

El nuevo esquema táctico que prepara Fernando Ortiz

Además de la ausencia de Correa, el técnico también introdujo un ajuste en el funcionamiento del equipo.

De esta manera, el Cacique saltará a la cancha con Fernando de Paul en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón y Diego Ulloa en el mediocampo. En la zona ofensiva aparecerán Álvaro Madrid, Felipe Méndez y Lautaro Pastrán como hombres encargados de generar juego y acompañar el ataque del equipo albo.

La referencia en delantera será Maximiliano Romero, quien tendrá la misión de liderar la ofensiva y aprovechar las oportunidades frente al arco de Audax Italiano.

Colo Colo busca reacción tras el Superclásico

La derrota en el Superclásico dejó al plantel de Colo Colo bajo presión. El resultado generó críticas y obligó al equipo a enfocarse rápidamente en el próximo compromiso del Campeonato Nacional. El partido ante Audax Italiano será clave para recuperar terreno en la tabla y volver a instalar al Cacique en la pelea por los primeros lugares.

Por lo mismo, Fernando Ortiz apostará por un equipo competitivo que le permita dar vuelta la página y reencontrarse con el triunfo en el torneo.