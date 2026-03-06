Audax Italiano y Colo Colo se medirán este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Ambos equipos llegan golpeados tras sus últimos resultados en el torneo, por lo que buscarán reencontrarse con los triunfos en una nueva jornada del campeonato.
El encuentro será transmitido a través de la señal de TNT Sports Premium y también por la plataforma de streaming HBO Max.
¿Quién transmite en vivo Audax Italiano vs Colo Colo?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: HBO Max.
Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Colo Colo?
El partido entre Audax Italiano y Colo Colo se disputará este sábado 7 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.
- 🗓 Fecha: Sábado 7 de marzo
- 🕕 Hora: 18:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Bicentenario de La Florida
Árbitros del partido entre Audax Italiano vs Colo Colo
- Árbitro: Héctor Jona.
- 1er asistente: Juan Serrano.
- 2do asistente: Emilio Bastías.
- Cuarto árbitro: Cristian Galaz.
- VAR: Rodrigo Carvajal.
- AVAR: José Retamal.
¿Cómo llegan Audax Italiano y Colo Colo al partido?
Audax Italiano viene de caer por 3-0 ante Unión La Calera en el Campeonato Nacional. Sin embargo, el equipo itálico logró una importante clasificación internacional tras vencer a Cobresal en definición a penales, resultado que le permitió sellar su paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Colo Colo, en tanto, llega tras sufrir una dura derrota en el Superclásico ante Universidad de Chile por la cuenta mínima, resultado que dejó al equipo de Fernando Oritz con la obligación de recuperar terreno en el torneo.
El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 7 de diciembre de 2025 y terminó con triunfo de Audax Italiano por 2-1 en el Estadio Monumental, resultado que dejó sin opciones al Cacique de clasificar a la Copa Sudamericana.
Probable formación de Colo Colo
Fernando De Paul; Arturo Vidal, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Felipe Méndez, Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero.
Probable formación de Audax Italiano
Tomás Ahumada; Nicolás Aedo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña, Esteban Matus; Rodrigo Cabral, Marco Collao, Federico Mateos, Paolo Guajardo; y Diego Coelho.
Minuto a minuto de Audax Italiano vs Colo Colo
- Estadísticas de equipos