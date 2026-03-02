El duelo entre Audax Italiano y Colo Colo, válido por la sexta fecha del Campeonato Nacional, comienza a calentarse antes de que ruede el balón. Y no precisamente por lo futbolístico.

La dirigencia del cuadro itálico movió fichas en la antesala del compromiso programado para este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. La solicitud ya está en manos de las autoridades.

Audax Italiano vs Colo Colo sin hinchas visitantes en La Florida

Audax Italiano pidió que el partido ante Colo Colo se dispute sin público visitante. La solicitud contempla un aforo reducido de 4.800 personas, exclusivamente con hinchas locales. Según informó Radio Cooperativa, la directiva del club de colonia elevó el requerimiento a las autoridades correspondientes, buscando evitar la presencia de fanáticos albos en el recinto floridano.

La decisión, de aprobarse, marcaría un precedente en un encuentro que históricamente ha contado con ambas parcialidades.

El aforo solicitado y el contexto del partido

El Bicentenario de La Florida no utilizaría su capacidad completa. El número solicitado —4.800 espectadores— responde a criterios de seguridad y control del espectáculo. Colo Colo viene de semanas intensas en el torneo, mientras que Audax busca consolidar su rendimiento en casa.

El escenario sin hinchas visitantes podría modificar el ambiente habitual que se vive en este tipo de compromisos. La resolución final dependerá de la evaluación de las autoridades.

Malas noticias para los hinchas de Colo Colo!! Audax Italiano solicitó un aforo de 4800 personas sin público visitante. No podrán asistir a La Florida. @Cooperativa #Cooperativa90 — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) March 2, 2026

La sexta fecha que comienza a generar tensión

El compromiso está fijado para el sábado 7 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT). Más allá de lo deportivo, el foco ahora está puesto en la organización del evento. En un contexto donde la seguridad en los estadios sigue siendo tema recurrente en el fútbol chileno, este tipo de solicitudes vuelve a abrir el debate sobre los aforos y la presencia de público visitante.

La pelota aún no rueda, pero la polémica ya comenzó.