La fase nacional de la Copa Sudamericana 2026 comienza para los clubes chilenos con un cruce directo entre Cobresal vs Audax Italiano, en una llave a partido único que entregará un cupo a la fase de grupos. El formato impuesto por Conmebol obliga a los equipos del mismo país a enfrentarse entre sí en esta ronda preliminar, por lo que solo uno seguirá en competencia internacional durante el primer semestre del año.

Cobresal llega a esta instancia tras clasificar como séptimo en el Campeonato Nacional, mientras que Audax Italiano (5º) vuelve al plano continental luego de su participación más reciente en 2023, donde alcanzó el play-off de octavos de final. El equipo minero ejercerá la localía, aunque no en El Salvador: por exigencias reglamentarias de infraestructura, el compromiso fue trasladado al Estadio Zorros del Desierto, en Calama, donde se definirá todo en 90 minutos o, si hay empate, mediante lanzamientos penales.

¿Qué canal transmite Cobresal vs Audax Italiano EN VIVO?

El partido será transmitido en Chile por ESPN, señal que tiene los derechos de la Copa Sudamericana para la región. Podrás seguir el encuentro en televisión por cable y también a través de su plataforma digital.

ESPN en cableoperadores:

VTR: 48 (SD) / 843 (HD)

DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)

Entel: 212 (HD)

Claro: 174 (SD) / 474 (HD)

GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)

Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)

Zapping: 90 (HD)

¿A qué hora juegan Cobresal vs Audax Italiano?

Martes 3 de marzo de 2026

21:30 horas

Estadio Zorros del Desierto, Calama

El compromiso corresponde a la fase inicial de la Copa Sudamericana 2026 y se juega a partido único. En caso de igualdad en el marcador, la clasificación se definirá mediante lanzamientos penales.

¿Dónde ver Cobresal vs Audax Italiano por ESPN?

La señal internacional de ESPN transmitirá el duelo en vivo para Chile y Latinoamérica. Para acceder, es necesario contar con un plan de televisión que incluya ESPN en su parrilla o tener suscripción activa a Disney+ Premium.

¿Dónde ver Cobresal vs Audax Italiano ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en Disney+ Premium, plataforma que transmite la señal de ESPN en formato digital. Basta ingresar a la app oficial o al sitio web con una cuenta activa para ver el partido en vivo desde cualquier dispositivo compatible.

También podrás seguirlo en AlAireLibre.cl con relato minuto a minuto, estadísticas y análisis en tiempo real desde Calama.

¿Dónde ver GRATIS Cobresal vs Audax Italiano?

El partido no tendrá transmisión por señal abierta en Chile.

Se podrá ver por ESPN (TV de pago) y Disney+ Premium (streaming). Además, podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl con cobertura completa, formaciones confirmadas y análisis post partido.

Formación de Cobresal vs Audax Italiano

Cobresal (4-4-2):

Alejandro Santander; I. Pacheco, Franco Bechtholdt, Christian Moreno, José Tiznado; César Yanis, Agustín Nadruz, B. Carvallo, R. F. Sandoval Muñoz; Julián Brea y Stefan Pino.

El cuadro minero apuesta por doble delantero, con Stefan Pino como referencia ofensiva y Brea moviéndose con mayor libertad. En el mediocampo, Nadruz y Carvallo aparecen como eje de equilibrio.

Audax Italiano (5-4-1):

Tomás Ahumada; Nicolás Aedo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, D. Pina, Esteban Matus; Rodrigo Cabral, Giovani Chiaverano, Federico Mateos, Paolo Guajardo; Diego Coelho.

El elenco de La Florida presenta una línea de cinco defensores y un solo punta definido. Coelho será el encargado de sostener el ataque, mientras Cabral y Mateos deberán conectar desde segunda línea.

Árbitros designados para Cobresal vs Audax Italiano

Árbitro principal: Andrés Rojas (Colombia)

Asistentes: Alexander Guzmán (COL) y Miguel Roldán (COL)

Cuarto árbitro: Jairo Mayorga (COL)

VAR: Mauricio Pérez (COL)

AVAR: Luis Picón (COL)

Asesor de árbitros: Carlos Ulloa (Chile)

Quality Manager: Luis Vera (Ecuador)

¿Cómo llegan Cobresal vs Audax Italiano a la Copa Sudamericana?

Cobresal ha participado en tres ediciones del certamen (2014, 2021 y 2023). En total suma cinco partidos, con dos empates y tres derrotas. Nunca logró avanzar más allá de fase inicial.

Audax Italiano tiene mayor rodaje continental reciente. Ha disputado cuatro ediciones (2007, 2018, 2020 y 2023), acumulando 19 partidos, con siete victorias, siete empates y cinco derrotas. En 2023 alcanzó el play-off de octavos, su mejor rendimiento histórico en el torneo. La diferencia de experiencia puede pesar en una llave que se resolverá en 90 minutos.

¿Cómo se define el Cobresal vs Audax Italiano en caso de empate?

Si el partido termina igualado tras los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se definirá directamente mediante lanzamientos penales. No hay tiempo suplementario en esta fase. El ganador avanzará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y asegurará competencia internacional durante el primer semestre del año.

En resumen

Cobresal y Audax definen en partido único el cupo chileno.

Se juega este martes 3 de marzo a las 21:30 horas.

El duelo será en el Estadio Zorros del Desierto, en Calama.

Transmiten ESPN y Disney+ Premium.

Si empatan, se define por penales.

El ganador clasifica a fase de grupos.

Sigue toda la cobertura de la Copa Sudamericana 2026, con análisis, estadísticas y minuto a minuto en AlAireLibre.cl.