Cobresal vs Audax Italiano se enfrentan en Calama en una llave a partido único por la Copa Sudamericana 2026, donde no existe margen para el error. En este tipo de partidos, el árbitro suele convertirse en protagonista silencioso: una roja, un penal o una doble amarilla pueden cambiar la historia de la clasificación.

Para este cruce, Conmebol eligió al colombiano Andrés Rojas, un juez con experiencia sostenida en torneos continentales y con un perfil disciplinario que no pasa desapercibido. Árbitro FIFA desde 2017, Rojas acumula presencia en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias y finales locales en Colombia, lo que lo posiciona como un nombre habitual en escenarios de alta presión.

¿Quién es Andrés Rojas, el árbitro de Cobresal vs Audax Italiano?

Andrés José Rojas Noguera nació el 12 de mayo de 1984 en Bogotá, Colombia. Es árbitro profesional desde 2012 y forma parte del listado FIFA desde 2017.

En torneos CONMEBOL registra:

26 partidos en Copa Sudamericana

41 partidos en Copa Libertadores

Presencia en Eliminatorias Sudamericanas

Designaciones en Recopa Sudamericana y finales locales en Colombia

Su perfil es el de un árbitro con continuidad internacional y respaldo institucional en instancias relevantes.

¿Es Andrés Rojas un árbitro “mano dura”? Cuántas tarjetas promedia por partido

Los registros generales muestran un promedio elevado de amonestaciones por encuentro en competencias internacionales.

En Copa Sudamericana acumula 26 partidos dirigidos y más de un centenar de tarjetas mostradas en el total histórico del torneo. En sus temporadas recientes, el promedio se mueve en torno a cinco o más amarillas por partido, lo que lo ubica dentro del rango de árbitros de criterio disciplinario firme.

Además, su estadística incluye presencia constante de expulsiones en torneos CONMEBOL, lo que refuerza la percepción de un juez que no duda en sancionar entradas fuertes o protestas reiteradas.

En una llave a partido único como la de Calama, este tipo de tendencia puede influir en la dinámica del encuentro, especialmente en duelos de mediocampo y balones divididos.

¿Qué partidos de Copa Sudamericana ya dirigió Andrés Rojas a equipos chilenos?

Rojas ya tiene antecedentes arbitrando a clubes nacionales en este torneo:

Audax Italiano vs Botafogo (Sudamericana 2018)

Cobresal vs Palestino (Sudamericana 2023)

Además, en Copa Libertadores ha dirigido partidos donde participaron clubes chilenos como Universidad de Chile y Palestino.

¿Quién está en el VAR de Cobresal vs Audax Italiano?

Conmebol designó el siguiente equipo arbitral para el partido en Calama:

Árbitro principal: Andrés Rojas (Colombia)

Asistente 1: Alexander Guzmán (Colombia)

Asistente 2: Miguel Roldán (Colombia)

Cuarto árbitro: Jairo Mayorga (Colombia)

VAR: Mauricio Pérez (Colombia)

AVAR: Luis Picón (Colombia)

Asesor de árbitros: Carlos Ulloa (Chile)

Quality Manager: Luis Vera (Ecuador)

Se trata de una designación con núcleo colombiano en campo y cabina VAR.

¿Por qué puede ser clave el perfil del árbitro en Cobresal vs Audax?

Porque es una llave sin revancha. No hay margen para administrar riesgos pensando en el partido de vuelta. Una expulsión temprana o un penal revisado por VAR pueden definir la clasificación. Con un árbitro que suele mantener criterio estricto, el control emocional y la disciplina táctica serán factores determinantes para ambos equipos.

En resumen

Andrés Rojas es árbitro FIFA desde 2017.

Tiene 26 partidos en Sudamericana y 41 en Libertadores.

Promedia más de cinco amarillas por encuentro en torneos CONMEBOL.

Ya dirigió partidos de Audax y Cobresal en ediciones anteriores.

El VAR estará a cargo de Mauricio Pérez.

