El último Superclásico en el Monumental sigue dejando fuertes repercusiones. Esta vez, un histórico de Colo Colo criticó duramente el desarrollo del partido.

Leonel Herrera Rojas cuestionó el tiempo perdido y apuntó directamente contra Charles Aránguiz. El exjugador aseguró que el actuar del volante rozó lo antifutbolístico.

Leonel Herrera calificó el Superclásico como “un desastre”

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, definido por el gol de Matías Zaldivia, estuvo marcado por las constantes interrupciones y el escaso tiempo efectivo de juego, especialmente en el segundo tiempo. Esa fue una de las principales críticas que realizó Leonel Herrera Rojas, histórico del Cacique, en conversación con En Cancha.

“Es el partido más malo que he visto como Clásico”, señaló el exdefensor, cuestionando el nivel general mostrado por ambos equipos. Herrera también apuntó al desorden tras las modificaciones en la segunda etapa: “Después los cambios, un desorden grande (…) los dos equipos igual, ninguno merecía ganar”, afirmó.

¿Qué dijo Leonel Herrera sobre Charles Aránguiz?

El análisis del exjugador no se quedó solo en lo colectivo. Herrera apuntó directamente a Charles Aránguiz, cuestionando su comportamiento durante el encuentro pese a su trayectoria y liderazgo en Universidad de Chile.

“Es un señor de fútbol, muy respetado (…) y ayer estaba totalmente irreconocible”, comentó. Según su visión, lo que más le llamó la atención fue la manera en que el mediocampista enfrentó el tramo final del partido: “La forma en cómo se tiraba al piso, cómo se quedaba en el suelo, cómo buscaba que lo agredieran”.

Finalmente, Herrera deslizó una interpretación más profunda sobre el rol del volante azul: “No sé, era una orden que le dieron seguramente y que la cumplió a la perfección, pero eso no es fútbol, eso es anti fútbol”, cerró.

El recurso de la U de Chile que enojó a Leonel Herrera / Photosport

¿Cuándo juega de nuevo Universidad de Chile?

Universidad de Chile ya tiene definido parte de su calendario para esta temporada 2026, con compromisos tanto en Copa Sudamericana como en el Campeonato Nacional. Revisa las próximas fechas confirmadas en las diferentes competiciones:

Próximos partidos de la U de Chile:

🆚 Palestino — Miércoles 4 de marzo, 21:30 hrs (Copa Sudamericana 2026, Primera fase)

— (Copa Sudamericana 2026, Primera fase) 🆚 Universidad de Concepción — Lunes 9 de marzo, 20:00 hrs (Campeonato Nacional)

— (Campeonato Nacional) 🆚 Coquimbo Unido — Sábado 14 de marzo, 18:00 hrs (Campeonato Nacional)



