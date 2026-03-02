El reciente triunfo de Universidad de Chile en el Superclásico 199 sigue dejando profundas secuelas. La caída de Colo Colo confirmó un alarmante cambio de tendencia en los Superclásicos.

Atrás quedaron los años de superioridad absoluta del Cacique frente a su histórico archirrival. Los números recientes demuestran que los azules lograron revertir la balanza a su favor.

El cambio el historial de los Superclásicos entre Colo Colo y la U de Chile

Durante más de dos décadas, Colo Colo construyó un imperio y una superioridad estadística aplastante sobre Universidad de Chile, cimentada principalmente en el largo invicto que mantuvo en el Estadio Monumental. Sin embargo, ese escenario de terror para los laicos parece haber llegado a su fin definitivo.

Fue en 2024 cuando el equipo dirigido por Gustavo Álvarez cambió definitivamente el rumbo de los superclásicos. La U venció 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental y puso fin a una larga sequía en Macul.

El triunfo se selló con un cabezazo de Israel Poblete a los 30 minutos del primer tiempo. Ese gol no solo significó la victoria azul, sino que terminó con 23 años sin festejos en el Monumental, donde la U no ganaba desde el 9 de septiembre de 2001. Además, cortó una supremacía alba que se mantenía vigente desde mayo de 2013 en cualquier estadio.

Si se analizan los números de los enfrentamientos disputados desde el año 2023 a la fecha, el saldo es derechamente desolador para las pretensiones del cuadro popular. En un total de ocho Superclásicos disputados en este reciente periodo, el Romántico Viajero ha impuesto sus términos de manera categórica.

La estadística marca que la U ha cosechado cuatro victorias, se han registrado tres empates y Colo Colo apenas ha logrado un triunfo (con aquel recordado gol de Vicente Pizarro). Un registro de 4 a 1 a favor de los universitarios que refleja un claro cambio en el fútbol chileno.

¿Se acabó la supremacía reciente de Colo Colo en los Superclásicos?

Las cifras reflejan que el escenario emocional del clásico cambió. Universidad de Chile ya no enfrenta estos partidos con la carga de años anteriores y logró competir en Macul con resultados concretos. Las victorias recientes fortalecieron la convicción azul y equilibraron un enfrentamiento que durante años tuvo dueño claro.

Para Colo Colo, el dato obliga a una reflexión. Acostumbrado a dominar el historial reciente, el Cacique ahora enfrenta una tendencia adversa que lo desafía a recuperar terreno en el partido más relevante del fútbol chileno.

El clásico que cambió todo / Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo y la U de Chile?

Tras un nuevo Superclásico que volvió a mover el tablero del Campeonato Nacional, ahora la atención se centra en el calendario. Tanto Colo Colo como Universidad de Chile ya tienen programados sus próximos desafíos, donde buscarán ratificar —o revertir— lo ocurrido en el clásico.

Próximo partido de Colo Colo:

📅 Fecha: Sábado 7 de marzo

Sábado 7 de marzo 🆚 Rival: Audax Italiano

Audax Italiano 🕕 Hora: 18:00 horas

18:00 horas 🏆 Torneo: Liga de Primera 2026

Liga de Primera 2026 📍 Estadio: Estadio Bicentenario de La Florida

Próximo partido de Universidad de Chile: