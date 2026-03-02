El Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile no terminó con el triunfo 0-1 del equipo azul en el Monumental. La U extendió el golpe con una publicación que a 12 horas de haber sido subida a Instagram, sigue generando reacciones en los hinchas del Cacique.

Tras la eufórica celebración en cancha, el festejo se trasladó al camarín de los dirigidos por Meneghini. Y es que el gol que anotó Matías Zaldivia con asistencia de Juan Martín Lucero, sirvió para seguir molestando al rival. Ambos futbolistas que vistieron la camiseta alba, fueron retratados en una foto que ya suma más de 75 mil likes en la red social del Romántico Viajero.

La U golpea a Colo Colo con la ley del ex

En el camarín decorado con lienzos de la U, el club laico decidió reforzar la narrativa de la “ley del ex” con una foto de Zaldivia y Lucero abrazados y celebrando con el gesto azul en sus manos. Además, el mensaje sirvió para encender aún más los ánimos: “A seguir celebrando, bullangueros”.

La fotografía habla por sí sola, pues los futbolistas no solo fueron determinantes en el triunfo, sino que también fueron los más pifiados del estadio en cada toque de balón durante el partido.

La publicación de la U que molestó a los hinchas de Colo Colo / ©Prensa U. de Chile.

Súper lunes feliz para la U de Chile

Mientras este lunes marca el regreso a clases para miles de estudiantes y el reinicio pleno de la vida laboral para buena parte del país tras las vacaciones, en la U decidieron darle otro tono al llamado “Súper lunes”.

El club publicó una nueva imagen en sus redes sociales, esta vez con la celebración en cancha del gol de Matías Zaldivia en el Monumental, acompañada de un mensaje directo a su gente. En medio del retorno a la rutina para muchos chilenos, el Romántico Viajero optó por estirar la euforia del clásico.

Con ese envión anímico, la U ya comienza a enfocarse en su próximo desafío ante la Universidad de Concepción, buscando que el golpe dado en el Superclásico no quede solo como una foto potente en redes, sino como el punto de partida para consolidar su levantada en el campeonato.