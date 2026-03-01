U der Chile derrotó a Colo Colo en el estadio Monumental por 1-0 y consiguió su primer triunfo en el Campeonato Nacional 2026. Los Azules salen del fondo de la tabla.

Los goles de Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

El primer gol de este compromiso lo marcó Matías Zaldivia en los 70 minutos de juego, luego de un tremendo pivoteo de Juan Martín Lucero en un tiro libre ofensivo de U de Chile: los exjugadores de Colo Colo llevaron a cabo la ley del ex en el estadio Monumental y lo celebraron con todo frente a casi 40.000 hinchas en silencio.

Estadísticas de Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 5
Colo Colo
01/03/2026 18:00
0
1
Descanso : 0 0
Finalizado
Universidad de Chile
  • Arturo Vidal 4′
  • Lautaro Pastran 77′
  • Matias Zaldivia 71′
  • Marcelo Morales 57′
  • Juan Martin Lucero 81′
85 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Francisco Marchant
85 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Diego Ulloa
84 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Lucas Romero
84 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Javier Altamirano
81 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Juan Martin Lucero
80 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Yastin Cuevas
80 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Tomas Alarcon
77 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Lautaro Pastran
74 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Felipe Salomoni
74 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Marcelo Morales
71 ‘
Universidad de Chile
Asistencia : Juan Martin Lucero
71 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Matias Zaldivia
67 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Lautaro Pastran
67 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Maximiliano Romero
67 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Leandro Hernandez
67 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Claudio Aquino
66 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Alvaro Madrid
66 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Arturo Vidal
61 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Maximiliano Guerrero
61 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Eduardo Vargas
57 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Marcelo Morales
4 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Arturo Vidal
[ +10 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
Cambio: se retira Diego Ulloa y entra en su lugar Francisco Marchant.
Cambio: se retira Javier Altamirano y entra en su lugar Lucas Romero.
Amonestación para Juan Martin Lucero.
Cambio: se retira Tomas Alarcon y entra en su lugar Yastin Cuevas.
Amonestación para Lautaro Pastran.
Cambio: se retira Marcelo Morales y entra en su lugar Felipe Salomoni.
Asistencia de Juan Martin Lucero en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Matias Zaldivia!
Cambio: se retira Maximiliano Romero y entra en su lugar Lautaro Pastran.
Cambio: se retira Claudio Aquino y entra en su lugar Leandro Hernandez.
Cambio: se retira Arturo Vidal y entra en su lugar Alvaro Madrid.
Cambio: se retira Eduardo Vargas y entra en su lugar Maximiliano Guerrero.
Amonestación para Marcelo Morales.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Arturo Vidal.
El árbitro da inicio al encuentro.
Colo Colo
4-1-4-1
Fernando de Paul 1
Fernando
de
Paul
Jeyson Rojas 28
Jeyson
Rojas
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Joaquin Sosa 4
Joaquin
Sosa
Diego Ulloa 26
Diego
Ulloa
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Javier Correa 9
Javier
Correa
Tomas Alarcon 6
Tomas
Alarcon
Victor Mendez 5
Victor
Mendez
Claudio Aquino 22
Claudio
Aquino
Maximiliano Romero 19
Maximiliano
Romero
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Suplentes
  • 25
    Gabriel Maureira
  • 13
    Matías Fernández
  • 21
    Erick Wiemberg
  • 20
    Javier Mendez
  • 7
    Francisco Marchant
  • 8
    Alvaro Madrid
  • 10
    Lautaro Pastran
  • 24
    Leandro Hernandez
  • 30
    Yastin Cuevas
Universidad de Chile
3-4-3
Gabriel Castellon 25
Gabriel
Castellon
Nicolas Ramirez 5
Nicolas
Ramirez
Franco Calderon 2
Franco
Calderon
Matias Zaldivia 22
Matias
Zaldivia
Fabian Hormazabal 17
Fabian
Hormazabal
Javier Altamirano 19
Javier
Altamirano
Charles Aránguiz 20
Charles
Aránguiz
Marcelo Morales 14
Marcelo
Morales
Eduardo Vargas 11
Eduardo
Vargas
Juan Martin Lucero 18
Juan
Martin
Lucero
Israel Poblete 8
Israel
Poblete
  • Entrenador
  • 0
    Francisco Meneghini
  • Suplentes
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 31
    Bianneider Tamayo
  • 6
    Nicolas Fernandez
  • 21
    Marcelo Díaz
  • 7
    Maximiliano Guerrero
  • 23
    Ignacio Vasquez
  • 24
    Lucas Romero
  • 15
    Felipe Salomoni
  • 28
    Agustin Arce
9
Faltas Cometidas
15
1
Fuera de Juego
2
58
Posesión de Balón
42
2
Tarjetas Amarillas
2
5
Tiros Fuera
1
3
Tiros a Puerta
4
4
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
6
Saques de Portería
9
0
Penaltis
0
17
Tiros Libres
10
3
Paradas
3
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
3
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
3
Corners 1ª Mitad
0
1
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
7
5
Faltas Cometidas 2ª Mitad
8
Últimos enfrentamientos
COL 0 – 1 UNI 01/03/2026
COL 0 – 3 UNI 14/09/2025
COL 1 – 0 UNI 31/08/2025
UNI 2 – 1 COL 12/07/2025
COL 0 – 0 UNI 10/08/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y U de Chile?

Colo Colo vuelve a la cancha este este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas contra Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, por la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026.

U de Chile, en tanto, juega este miércoles 4 de marzo contra Palestino en el estadio Nacional por la primera fase de la Copa Sudamericana. Se trata de un partido único que define el paso a la fase de grupos del torneo internacional.