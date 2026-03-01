U der Chile derrotó a Colo Colo en el estadio Monumental por 1-0 y consiguió su primer triunfo en el Campeonato Nacional 2026. Los Azules salen del fondo de la tabla.

Los goles de Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

El primer gol de este compromiso lo marcó Matías Zaldivia en los 70 minutos de juego, luego de un tremendo pivoteo de Juan Martín Lucero en un tiro libre ofensivo de U de Chile: los exjugadores de Colo Colo llevaron a cabo la ley del ex en el estadio Monumental y lo celebraron con todo frente a casi 40.000 hinchas en silencio.

Estadísticas de Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Colo Colo 0 1 Descanso : 0 0 Finalizado Universidad de Chile Arturo Vidal 4′

Lautaro Pastran 77′ Matias Zaldivia 71′ Marcelo Morales 57′

Marcelo Morales 57′ Juan Martin Lucero 81′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 85 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Francisco Marchant 85 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Diego Ulloa 84 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Lucas Romero 84 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Javier Altamirano 81 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Juan Martin Lucero 80 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Yastin Cuevas 80 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Tomas Alarcon 77 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Lautaro Pastran 74 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Felipe Salomoni 74 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Marcelo Morales 71 ‘ Universidad de Chile Asistencia : Juan Martin Lucero 71 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Matias Zaldivia 67 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Lautaro Pastran 67 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Maximiliano Romero 67 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Leandro Hernandez 67 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Claudio Aquino 66 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Alvaro Madrid 66 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Arturo Vidal 61 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Maximiliano Guerrero 61 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Eduardo Vargas 57 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Marcelo Morales 4 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Arturo Vidal [ +10 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. Cambio: se retira Diego Ulloa y entra en su lugar Francisco Marchant. Cambio: se retira Javier Altamirano y entra en su lugar Lucas Romero. Amonestación para Juan Martin Lucero. Cambio: se retira Tomas Alarcon y entra en su lugar Yastin Cuevas. Amonestación para Lautaro Pastran. Cambio: se retira Marcelo Morales y entra en su lugar Felipe Salomoni. Asistencia de Juan Martin Lucero en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Matias Zaldivia! Cambio: se retira Maximiliano Romero y entra en su lugar Lautaro Pastran. Cambio: se retira Claudio Aquino y entra en su lugar Leandro Hernandez. Cambio: se retira Arturo Vidal y entra en su lugar Alvaro Madrid. Cambio: se retira Eduardo Vargas y entra en su lugar Maximiliano Guerrero. Amonestación para Marcelo Morales. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Arturo Vidal. El árbitro da inicio al encuentro. Colo Colo Colo Colo 4-1-4-1 1 Fernando

de

Paul 28 Jeyson

Rojas 2 Jonathan

Villagra 4 Joaquin

Sosa 26 Diego

Ulloa 23 Arturo

Vidal 9 Javier

Correa 6 Tomas

Alarcon 5 Victor

Mendez 22 Claudio

Aquino 19 Maximiliano

Romero Entrenador

0 Fernando Ortiz

Suplentes

25 Gabriel Maureira



13 Matías Fernández



21 Erick Wiemberg



20 Javier Mendez



7 Francisco Marchant



8 Alvaro Madrid



10 Lautaro Pastran



24 Leandro Hernandez



30 Yastin Cuevas

Universidad de Chile Universidad de Chile 3-4-3 25 Gabriel

Castellon 5 Nicolas

Ramirez 2 Franco

Calderon 22 Matias

Zaldivia 17 Fabian

Hormazabal 19 Javier

Altamirano 20 Charles

Aránguiz 14 Marcelo

Morales 11 Eduardo

Vargas 18 Juan

Martin

Lucero 8 Israel

Poblete Entrenador

0 Francisco Meneghini

Suplentes

1 Cristopher Toselli



31 Bianneider Tamayo



6 Nicolas Fernandez



21 Marcelo Díaz



7 Maximiliano Guerrero



23 Ignacio Vasquez



24 Lucas Romero



15 Felipe Salomoni



28 Agustin Arce

9 Faltas Cometidas 15 1 Fuera de Juego 2 58 Posesión de Balón 42 2 Tarjetas Amarillas 2 5 Tiros Fuera 1 3 Tiros a Puerta 4 4 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 0 6 Saques de Portería 9 0 Penaltis 0 17 Tiros Libres 10 3 Paradas 3 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 3 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 3 Corners 1ª Mitad 0 1 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 4 Faltas Cometidas 1ª Mitad 7 5 Faltas Cometidas 2ª Mitad 8 Últimos enfrentamientos COL 0 – 1 UNI 01/03/2026 COL 0 – 3 UNI 14/09/2025 COL 1 – 0 UNI 31/08/2025 UNI 2 – 1 COL 12/07/2025 COL 0 – 0 UNI 10/08/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y U de Chile?

Colo Colo vuelve a la cancha este este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas contra Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, por la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026.

U de Chile, en tanto, juega este miércoles 4 de marzo contra Palestino en el estadio Nacional por la primera fase de la Copa Sudamericana. Se trata de un partido único que define el paso a la fase de grupos del torneo internacional.