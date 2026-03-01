U der Chile derrotó a Colo Colo en el estadio Monumental por 1-0 y consiguió su primer triunfo en el Campeonato Nacional 2026. Los Azules salen del fondo de la tabla.
Los goles de Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026
El primer gol de este compromiso lo marcó Matías Zaldivia en los 70 minutos de juego, luego de un tremendo pivoteo de Juan Martín Lucero en un tiro libre ofensivo de U de Chile: los exjugadores de Colo Colo llevaron a cabo la ley del ex en el estadio Monumental y lo celebraron con todo frente a casi 40.000 hinchas en silencio.
- Arturo Vidal 4′
- Lautaro Pastran 77′
- Matias Zaldivia 71′
- Marcelo Morales 57′
- Juan Martin Lucero 81′
de
Paul
Rojas
Villagra
Sosa
Ulloa
Vidal
Correa
Alarcon
Mendez
Aquino
Romero
-
0Fernando Ortiz
-
25Gabriel Maureira
-
13Matías Fernández
-
21Erick Wiemberg
-
20Javier Mendez
-
7Francisco Marchant
-
8Alvaro Madrid
-
10Lautaro Pastran
-
24Leandro Hernandez
-
30Yastin Cuevas
Castellon
Ramirez
Calderon
Zaldivia
Hormazabal
Altamirano
Aránguiz
Morales
Vargas
Martin
Lucero
Poblete
-
0Francisco Meneghini
-
1Cristopher Toselli
-
31Bianneider Tamayo
-
6Nicolas Fernandez
-
21Marcelo Díaz
-
7Maximiliano Guerrero
-
23Ignacio Vasquez
-
24Lucas Romero
-
15Felipe Salomoni
-
28Agustin Arce
¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y U de Chile?
Colo Colo vuelve a la cancha este este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas contra Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, por la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026.
U de Chile, en tanto, juega este miércoles 4 de marzo contra Palestino en el estadio Nacional por la primera fase de la Copa Sudamericana. Se trata de un partido único que define el paso a la fase de grupos del torneo internacional.