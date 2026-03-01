El Campeonato Nacional 2026 vive su momento más esperado: este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas, el Estadio Monumental David Arellano será el epicentro del fútbol chileno cuando Colo Colo reciba a Universidad de Chile en el histórico Superclásico 199.

El Cacique llega como líder indiscutido del torneo con 9 puntos, fruto de 3 victorias, 0 empates y 1 derrota. Dirigidos por el ‘Tano’ Jorge Almirón, los albos encadenan tres triunfos consecutivos y recuperan para el Superclásico al delantero Javier Correa, que se suma como refuerzo ofensivo clave. El experimentado Arturo Vidal ya calentó el clásico con un provocador mensaje a los azules: “Les pasa la cuenta”, generando gran expectación en la previa. El goleador Maximiliano Romero lleva 2 anotaciones en el torneo y es la gran amenaza alba.

Por su parte, Universidad de Chile atraviesa un arranque irregular: suma apenas 3 puntos con 0 victorias, 3 empates y 1 derrota. Los Azules vienen de un empate 2-2 ante Deportes Limache en el Estadio Nacional y llegaron al Superclásico sin haber ganado aún en el torneo. El técnico Gustavo Álvarez tendrá como referente a Eduardo Vargas, figura histórica del club, para intentar dar vuelta el marcador en Macul. El último antecedente en Primera División fue el 1-0 de Colo Colo en el Monumental el 31 de agosto de 2025, aunque la U ganó la Supercopa 2025 3-0.

El árbitro del Superclásico 199 será Cristián Garay Reyes.

