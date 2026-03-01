Colo Colo y la U de Chile dan vida al primer Superclásico de la temporada. Albos y azules se enfrentan en la versión 199 del tradicional cruce en un partido en el que ambos llegan con presentes totalmente opuestos.

Uno de los atractivos de este partido es el regreso de Juan Martín Lucero al Estadio Monumental. El ‘Gato’, que destacó en el pasado con el Cacique, regresa a Macul vistiendo la camiseta del Romántico Viajero.

Tenso recibimiento a Juan Martín Lucero en el Estadio Monumental

Los hinchas colocolinos no perdonan a Juan Martín Lucero, quien ya había salido con polémica hace algunos años para partir rumbo al Fortaleza de Brasil. Sin embargo, el arribo a la U intensificó el malestar de los fanáticos con el delantero.

Por ello, esta jornada fue uno de los más abucheados por los fanáticos en su retorno al Estadio Monumental. Cuando los universitarios hicieron ingreso a la cancha David Arellano para realizar el trabajo de precompetencia, los aficionados le dedicaron algunos cánticos.

“Lucero, con… en Pedrero te dimos de comer”, fueron algunos de los insultos que recibió el Gato.

😬⚽🇨🇱 EL MONUMENTAL SE HIZO SENTIR RÁPIDAMENTE



El plantel de #LaU saltó a la cancha para hacer su trabajo previo de cara al #Superclásico199 y los hinchas de #ColoColo, con especial énfasis en Juan Martín Lucero y Matías Zaldivia, se expresaron con todo.



Matías Zaldivia también tuvo un duro recibimiento en la U de Chile

Sin embargo, Juan Martín Lucero no fue el único que recibió la furia de los hinchas de Colo Colo, puesto que Matías Zaldivia también fue blanco de insultos y pifias en el Estadio Monumental.

Durante la presentación de la U de Chile en la previa del partido, tanto el delantero como el defensor fueron los más abucheados por los fanáticos del equipo popular. Además, cada vez que ambos jugadores interactúan en el juego, reciben las pifias por parte de los hinchas, quienes se hacen sentir en todo momento en el recinto.

El zaguero nacionalizado chileno defendió la camiseta del Cacique durante varias temporadas y posteriormente cruzó la vereda para reforzar a la U de Chile. Y si bien aún han pasado algunos de aquello, en Macul aún no le perdonan esta situación.

