Una triste noticia golpea al mundo de Colo Colo. Este lunes se confirmó el fallecimiento de un exdelantero que integró el plantel campeón de comienzos de los 80, etapa en la que el club levantó títulos nacionales y consolidó un equipo competitivo.

El exatacante arrastraba complicaciones derivadas de un cáncer de hígado. Era la segunda vez que enfrentaba ese diagnóstico y hace algunas semanas había reconocido públicamente la dureza del momento que atravesaba: “El cáncer me tiene atrapado y me persigue”.

Muere exdelantero campeón con Colo Colo y se reabre la memoria de los 80

Se trata de José Luis “Pelé” Álvarez, quien murió a los 65 años. La información fue confirmada por Radio Bío Bío tras consultar a integrantes de Colo Colo Todos Los Tiempos, agrupación de exjugadores a la que pertenecía y donde mantenía un vínculo activo.

Álvarez fue parte del plantel que conquistó dos Torneos Nacionales y dos Copas Chile entre 1981 y 1983, en un ciclo que sostuvo al equipo en la pelea constante por títulos. En esos años, Colo Colo construyó una base competitiva que dejó huella en el fútbol chileno. El nombre de “Pelé” Álvarez quedó asociado a esa etapa, pues tuvo un inicio notable en el equipo, aunque con el tiempo se fue diluyendo.

Además, Pelé Álvarez fue encargado de seguridad del equipo de Macul en la época de Claudio Borghi.

La trayectoria de José “Pelé” Álvarez fuera del Monumental

Además de vestir la camiseta alba, el delantero defendió a Deportes La Serena, O’Higgins, Unión La Calera, Cobreandino, Magallanes, entre otros. También vistió la camiseta de Jorge Wilstermann en Bolivia.

El velorio del exgoleador del Cacique se realizará en la sede del Club Deportivo Doñihue, comuna donde residía en los últimos años.