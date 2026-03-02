La derrota de Colo Colo en el Superclásico 199 sigue dejando coletazos. Y es que la figura de Fernando Ortiz quedó abiertamente cuestionada y no solo por hinchas, sino que también por figuras históricas del Cacique y reconocidos hinchas.

Claudio Borghi y Nacho Abarca fueron de los que sacaron la voz. El ex DT albo expuso públicamente dudas sobre la conducción técnica del Tano y terminó instalando una presión sobre Ortiz que trasciende la derrota en el partido con la U. El foco fue trasladado a cómo se gestionó el equipo no solo en el partido, sino que en la conformación del plantel.

Las críticas que ponen en duda el liderazgo de Fernando Ortiz en Colo Colo

En Radio Futuro, el que inició el debate fue el periodista Nacho Abarca: “En el estadio uno se da cuenta de otras cosas. Un Ortiz muy irritado con Fernando De Paul, por optar al pelotazo largo y no salir jugando. Fueron al menos tres veces que lo recrimina y se agarraba la cabeza. Ahí uno se da cuenta de que él nunca estuvo conforme con De Paul”, aseguró.

El conductor de Futuro Fútbol Club también abordó el manejo ofensivo que generó tantas dudas: “Le preguntaron en la conferencia de prensa por la posición de Romero, ahí uno lee entre líneas que lo sacrifica porque él es más ‘9′ que el mismo Correa, pero está el tema de que él quería un extremo hasta el final. Está improvisando extremos”, agregó.

Es allí donde Borghi sin rodeos lanzó: “Entonces que agarre sus cosas y que se vaya. Si acá el tema es simple… ¿Quién arma los equipos? ¿Los arma el técnio o el gerente técnico? Si el técnico está buscando arquero y extremo y no los tiene… los jugadores tienen que adaptarse”, recalcó el Bichi.

La frase que cambia el escenario en Macul

Borghi continuó: “Me cuesta digerir algunas cosas. La gente dice que Romero es más que Correa, entonces ¿deberá hacer 10 para sacar a Correa? (…) Para mí Ortiz tiene tres jugadores muy parecidos: Alarcón no es un jugador que pase al ataque, Méndez es de lo mejorcito que hubo y Vidal que defensivamente te sirve mucho.”, recalcó el Bichi.

Tras el Superclásico, Colo Colo no solo necesita corregir su funcionamiento. Ahora debe sostener la autoridad de su técnico en medio de cuestionamientos públicos y lo más importante para los hinchas, volver a ganar y mejorar el juego y rendimiento de sus piezas.

El próximo fin de semana, los Albos visitarán a Audax Italiano por la fecha 6 del Campeonato Nacional a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.