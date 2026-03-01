Colo Colo sufrió en el Superclásico 199. Los albos no pudieron en condición de local y cayeron por la cuenta mínima ante la U de Chile, que se llevó la victoria gracias a la solitaria anotación de Matías Zaldivia en el complemento.

La derrota golpeó al Cacique que venía de tres triunfos al hilo. Por ello, el entrenador del equipo, Fernando Ortiz, no ocultó su desazón por el resultado. Sin embargo, el ‘Tano’ en lugar de hacer una autocrítica apuntó contra el arbitraje de Cristián Garay, a quien trató como “protagonista” del partido.

Fernando Ortiz apuntó contra el arbitraje tras la derrota en el Superclásico

Tras caer ante el Romántico Viajero, el entrenador de Colo Colo conversó con TNT Sports, donde fue consultado por dónde pasó el resultado del partido. “Ellos convirtieron y nosotros no pudimos convertir en las jugadas que tuvimos, el resultado está a la vista”, dijo en primera instancia.

Sin embargo, Ortiz rápidamente cambió el foco y apuntó contra el arbitraje de Garay. “Yo acepto la derrota, pero creo que el protagonismo no fue para el rival ni para nosotros, el protagonista se lo lleva otra persona y sabemos de qué estoy hablando. Millones de faltas reiteradas que no le muestran tarjetas a ellos, parece que soy alguien que busca excusas y no busco excusas. Pero faltas tras faltas, lo vamos a analizar tras el partido, no tengo duda que desvirtúa el juego”, lanzó.

“A nadie le gusta perder, menos en un clásico, pero hay que aceptar la derrota y prepararnos en la semana para lo que viene”, concluyó Ortiz.

En Colo Colo no quedaron conformes con el arbitraje de Cristián Garay

Una de las jugadas que desató la polémica en Colo Colo fue en el inicio del partido, cuando Arturo Vidal fue amonestado. En el minuto 4 de la primera mitad, el King bajó a Juan Martín Lucero en la mitad de la cancha y el juez del encuentro no dudó en mostrarle la cartulina amarilla al experimentado volante ante los reclamos de los jugadores y también de la banca.

Otro de los aspectos que reclamó Fernando Ortiz fue que el árbitro no amonestó a futbolistas de la U de Chile en jugadas que, según su criterio, lo requerían. Lo cierto es que Garay mostró un total de cuatro tarjetas, dos para los locales y dos para los visitantes.

