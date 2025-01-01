La Roja
Fútbol
Tenis
Polideportivo
Lucha Libre
Fuera de Juego
Últimas noticias
Apuestas
Pronósticos
Mejores Bonos Apuestas
Código promocional Betano
Código promocional Bet365
Código promocional Latamwin
Código promocional Novibet
Código promocional Rojabet
Código promocional 1xbet
Código promocional Jugabet
Mejores Casas Apuestas
Mejores Apps Apuestas
Claudio Borghi
“No vino a hacer…”: Borghi pierde la paciencia con Brayan Cortés
Crisis en Colo Colo: Borghi revela un terremoto en el camarín
Alerta en Macul: Claudio Borghi asegura que figura de Colo Colo puede dejar el club
“Está haciendo lo que corresponde”: Claudio Borghi se alineó con Jorge Almirón y repasó a Aníbal Mosa
La dura visión de Claudio Borghi respecto a la crisis futbolística que atraviesa Colo Colo
Borghi vaticina duro castigo para Colo Colo en la Libertadores
Claudio Borghi aplaudió el gesto que tuvo Gustavo Álvarez con Colo Colo
“De los más importantes que tiene hoy el fútbol chileno”: Brayan Cortés fue respaldado por un histórico de Colo Colo
Claudio Borghi fue muy crítico con el refuerzo estrella de Colo Colo
Claudio Borghi regresa a la televisión donde tendrá un especial reencuentro
Exentrenador de La Roja criticó a Gareca y analizó el presente de Chile
Claudio Borghi y la pelea de Blanco y Negro: “Si alguien me ofende, lo extraño es no reaccionar”
Claudio Borghi pone en alerta a Colo Colo de cara a participación en Copa Libertadores
Claudio Borghi vuelve al fútbol argentino
Borghi reveló la VERDAD sobre su salida de TNT Sports y su relación con Johnny Herrera
¿Lo volvemos a ver como DT? Claudio Borghi planea seguir ligado al fútbol tras dejar su rol en televisión
Claudio Borghi pone fin a su larga etapa en TNT Sports
“Yo lo iría a buscar”… Borghi postuló a jugador de U. Española como refuerzo para Colo Colo
Nostalgia pura: Matías Fernández se puso feliz tras reencontrarse con Bichi Borghi en Colo Colo
Claudio Borghi eligió a un jugador de Colo Colo por encima de Vidal como el mejor de la temporada
De vuelta al buzo: Claudio Borghi tiene una oferta para volver a dirigir en el fútbol chileno
“No jugaste porque…”: Claudio Borghi le “pegó duro” a Matías Zaldivia
Claudio Borghi y lo que debe hacer Colo Colo ante River Plate: “Tiene que salir a asegurar el chancho”
Para Borghi hay un jugador que es indispensable y no puede estar al margen de la selección
El único sobreviviente de la última vez que Chile le anotó a Argentina en Buenos Aires
La preocupación de Claudio Borghi para la revancha de Colo Colo vs Junior en la Libertadores
Campeón del Mundo aconseja a Lucas Assadi salir de Universidad de Chile
Claudio Borghi desmintió conversaciones con Aníbal Mosa para reemplazar a Morón en Colo Colo
Aseguran que Claudio Borghi podría volver a Colo Colo
Borghi repasó a Sampaoli: “Su parte humana es desastrosa, es una persona con muy pocos valores”
Borghi se molestó con gesto de Marcelo Morales: No tiene gran historia en el fútbol
Borghi ironizó tras los dichos de Vidal: Fue un gusto, dijo que no existía y ahora existo
“Está hablando puras we…”: Vidal criticó a Borghi por comentarios en el Colo Colo-U. Española
Claudio Borghi contó de dos candidatos que “suenan” para sustituir a Berizzo en la Roja
Los goles que el cumpleañero Claudio Borghi anotó en el fútbol chileno
Claudio Borghi sobre Damián Pizarro: Debe apender a definir
Borghi reveló que Juan Román Riquelme “ayudó” a Matías Fernández en su llegada a Villarreal
La molestia de Borghi por desaire de jugadores de Colo Colo: “Tienen que leer los huevones”
Claudio Borghi se emocionó hasta el borde de las lágrimas con el título de Argentina
Claudio Borghi: Messi juega a otro deporte
Cumbre alba en Doha: Borghi, Quinteros y Córdova se reunieron en Qatar
Periodista habló con Claudio Borghi, pero no lo reconoció
“¡Se mira y se toca!”: Claudio Borghi alzó el trofeo de la Copa del Mundo en Doha
Diputado italiano Claudio Borghi: Tengo el TL lleno de insultos en español
Repasa los goles del cumpleañero Claudio Borghi en el fútbol chileno
Valdivia disparó contra Borghi: Dejaba entrar a tomar a sus amigos representantes
Claudio Borghi recordó el Bautizazo: Se demoraron en arrepentirse, la vida ya nos pasó
Claudio Borghi y su época dorada en Colo Colo: “Nuestra vuelta no era para ser campeones, era para no quebrar”
1
2
3
Archives Claudio Borghi
Menu
La Roja
Fútbol
Tenis
Polideportivo
Lucha Libre
Fuera de Juego
Últimas noticias
Apuestas
Apuestas
Pronósticos
Mejores Bonos Apuestas
Mejores Bonos Apuestas
Código promocional Betano
Código promocional Bet365
Código promocional Latamwin
Código promocional Novibet
Código promocional Rojabet
Código promocional 1xbet
Código promocional Jugabet
Mejores Casas Apuestas
Mejores Apps Apuestas
Toogle-theme
Claro
Oscuro
Auto