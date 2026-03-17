Colo Colo vive un dulce momento en el Campeonato Nacional 2026, pero no todos están completamente convencidos de su funcionamiento futbolístico. El histórico entrenador Claudio Borghi analizó el presente del equipo dirigido por Fernando Ortiz, que se mantiene como exclusivo líder del torneo.

El ídolo albo valoró los resultados obtenidos por el Cacique en este inicio de temporada, aunque también dejó una advertencia sobre el nivel de juego que ha mostrado el equipo en cancha.

¿Por qué Claudio Borghi cuestionó el nivel de Colo Colo pese a ser líder?

El histórico exentrenador y tetracampeón con el Cacique volvió a estar en el centro de la noticia durante esta jornada. Claudio Borghi confirmó su salida de ESPN para regresar a TNT Sports e integrarse nuevamente al programa “Todos Somos Técnicos”, pero también se dio tiempo para analizar el presente del fútbol chileno.

En diálogo con RedGol, el campeón del mundo puso la lupa sobre Colo Colo de Fernando Ortiz, que viene de vencer 2-0 a Huachipato en el estadio Monumental.

Con ese resultado, los albos alcanzaron cinco triunfos en siete fechas, sumando 15 puntos en el campeonato y superando por apenas una unidad a su más cercano perseguidor, Deportes Limache.

¿Qué dijo Borghi sobre el funcionamiento del Colo Colo de Fernando Ortiz?

Fiel a su estilo directo, el “Bichi” reconoció la efectividad del equipo de Pedrero, aunque también dejó una advertencia sobre el nivel de juego. “No están jugando de forma brillante, pero está cumpliendo el objetivo”, sentenció Borghi respecto al funcionamiento del equipo titular.

El actual comentarista valoró el pragmatismo del técnico argentino para sostenerse en la parte alta del torneo. “Ha encontrado un equipo que le da seguridad y eso es muy bueno. Ganar siempre es importante y tener la posibilidad de ir primero te da tranquilidad también”, agregó el histórico entrenador.

Borghi campeón con Colo Colo el 2006 / Photosport

¿Qué opinó Claudio Borghi sobre la selección chilena de Nicolás Córdova?

Durante la conversación, Borghi también se refirió al proceso que lidera Nicolás Córdova en la selección chilena.

La Roja disputará amistosos frente a Cabo Verde el 27 de marzo y Nueva Zelanda el 30 de marzo, encuentros que el ex DT considera importantes para probar jugadores. “Es una selección con algunos jugadores de experiencia y jóvenes. Buena cantidad del fútbol local, así que yo creo que para estos dos partidos van a estar muy bien”, comentó.

Además, respaldó la posibilidad de experimentar en este tipo de encuentros. “Este año va a tener mucha posibilidad de hacer partidos amistosos. Entonces probar, experimentar y darle experiencia a los jugadores es bueno”, concluyó Borghi.