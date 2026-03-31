Colo Colo enfrenta un partido que puede marcar su posición en el Grupo A de la Copa de la Liga y también su forma de administrar el plantel. El cruce ante Huachipato en el Estadio Monumental llega en medio de una semana exigente, donde el equipo también tiene en la mira el viaje a la Región del Biobío para enfrentar a Deportes Concepción por el torneo.

En ese contexto, el cuerpo técnico optó por una fórmula que mezcla titulares con algunos ajustes importantes. La necesidad de sumar no cambia, pero sí la forma de encarar el partido, sobre todo pensando en no sobrecargar a los jugadores para poder enfrentar el calendario apretado.

Colo Colo sin Vidal: el ajuste que marca la formación ante Huachipato

La ausencia más relevante será la de Arturo Vidal, quien no será titular pese a haber superado la dolencia muscular que arrastraba desde el duelo ante Coquimbo Unido. La misma lógica aplica para Tomás Alarcón y Jeyson Rojas, quienes también quedarán fuera del once inicial para llegar en mejores condiciones al compromiso del fin de semana.

Estos movimientos obligan a reorganizar zonas sensibles del equipo. En la banda derecha, Francisco Marchant se instala como titular en una función distinta a la habitual, respaldado por su último rendimiento ante Deportes Concepción, donde dejó buenas señales.

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Dentro de las decisiones, también aparecen nombres que vuelven a tomar protagonismo. Pese a que se le esperará hasta último minuto, Maximiliano Romero se perfila como el centrodelantero desde el arranque. A esto se suma la inclusión de Yastin Cuevas en la convocatoria, luego de finalizar su participación con la Roja Sub 20.

Según información de ADN Deportes, Colo Colo formaría con Fernando de Paul en el arco; Javier Méndez, Jonathan Villagra y Joaquín Sosa en defensa; Francisco Marchant, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Matías Fernández o Erick Wiemberg en el mediocampo; Lautaro Pastrán como enganche; y Leandro Hernández junto a Maximiliano Romero en delantera.

Con estas variantes, el equipo busca sostener su posición en la tabla sin perder de vista el desafío inmediato que viene el fin de semana.