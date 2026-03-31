Colo Colo atraviesa un momento competitivo que lo mantiene en la parte alta del Campeonato Nacional y con opciones abiertas en la Copa de la Liga. En ese escenario, la conducción de Fernando Ortiz empieza a consolidarse no solo por resultados, sino por decisiones que hoy lo tienen bien evaluado, sobre todo en cuanto a la estructura del plantel.

El respaldo llegó desde la dirigencia. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, explicó que la continuidad del entrenador argentino no fue automática y que existió una evaluación interna antes de sostener el proyecto en un momento donde se cuestionó su rol como DT.

Colo Colo y la decisión de sostener a Fernando Ortiz

El propio dirigente reconoció que el club tuvo la opción de cambiar el rumbo, pero optó por mantener el proceso: “Nosotros teníamos la herramienta en diciembre para decir: ‘Don Fernando, muchas gracias por todo, pero vamos a hacer un giro’”.

“Lo conversamos todos los directores y, dada la seriedad de Fernando y su cuerpo técnico, decidimos continuar. Sabíamos que con mayor tiempo de trabajo le iba a encontrar la vuelta”, señaló el presidente de la concesionaria en TNT Sports.

Ese respaldo hoy encuentra sustento en el rendimiento del equipo: “A medida que han ido pasando los partidos me ha ido gustando más, porque el equipo gana confianza y eso permite dar el siguiente paso en el juego. Se fueron varios jugadores, llegaron otros y también se han incorporado juveniles que hoy están siendo titulares”.

Colo Colo y el impacto de los juveniles en el equipo

Uno de los puntos que más destacó el empresario puertomontino es el espacio que han ganado los futbolistas formados en casa: “De los 15 años que llevo en Colo Colo, nunca vi un técnico que tome tanto en cuenta a los juveniles“.

“Tenemos una gran cantidad de jugadores en consideración. La mirada tiene que ser futurista y veíamos en Fernando Ortiz a una persona a la que sí le interesa nuestra cantera”, afirmó Mosa.

Pese al buen presente, el mensaje desde la dirigencia mantiene la cautela respecto a los objetivos y aseguró que “estamos contentos, pero no hay que celebrar nada todavía porque no hemos ganado nada y tenemos que ir paso a paso. Esta institución tiene que ir por todas las competencias”, cerró.

¿A cuántos juveniles ha considerado Fernando Ortiz en Colo Colo?

En la pretemporada de Colo Colo, Fernando Ortiz trabajó con 7 juveniles: Gabriel Maureira, Santiago Tapia, Nicolás Suárez, Víctor Campos, Bruno Torres, Yastin Cuevas y Rodrigo Catalán. Además, estaban Leandro Hernández y Francisco Marchant que ya venían trabajando en el primer equipo.

En el pasar de las fechas, el único jugador que ha tenido minutos es Yastin Cuevas que ya suma 5 partidos en la Liga de Primera y uno en la Copa de la Liga. Incluso anotó su primer gol en el profesionalismo ante Everton y tiene una asistencia en el único tanto contra Unión La Calera.