El dirctor técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, valoró la victoria por 3-1 ante Deportes Concepción en la Copa de la Liga 2026, resultado del que se quitó todo el mérito para dárselo a los jugadores, en un momento de la temporada en el que parecen haberle tomado la mano al estratega en su idea de juego.

El Tano valoró el progreso del equipo y se puso presión, ya que aseguró que con el buen nivel de sus dirigidos la responsabilidad de que el colectivo siga mejorando depende de sus decisiones en cada uno de los compromisos.

La autoexigencia de Fernando Ortiz en Colo Colo tras la victoria ante Concepción

En diálogo con TNT Sports, Fernando Ortiz señaló después de la victoria de Colo Colo ante Concepción: “Lo digo siempre y lo reitero, los protagonistas de este deporte son los jugadores. Hoy llevaron a cabo un partido muy bueno, muy pensante, lo poco que hemos trabajado lo entendieron. En un torneo tan corto como este, la Copa de la Liga, teníamos que ganar para estar ahí arriba y poder clasificar, pero el mérito de todos son los jugadores”.

Además, destacó la labor de Tomás Alarcón en el lugar de Arturo Vidal: “Si bien Tomás no era el líbero del equipo, sabíamos que teníamos que meter un volante central para sacar la pelota de la manera que lo hizo Tomás, lo hizo correctamente, así que no solo Tomás, sino que al equipo, felicitarlo”.

Finalmente, habló del progreso del equipo y se puso presión: “Vamos creciendo. Lo importante es que yo entienda el momento que necesitemos un sistema o el otro y llevarlo a cabo“.

¿Cuándo es el próximo partido del Colo Colo de Fernando Ortiz?

Colo Colo vuelve a jugar el próximo miércoles 1 de abril a las 18:00 horas ante Huachipato en el estadio Monumental, por la Fecha 3 del Grupo C de la Copa de la Liga 2026.

En aquel partido, el Cacique buscará mantener el liderato de su zona antes de volver el fin de semana siguiente a jugar en el Campeonato Nacional, otra vez en el Ester Roa Rebolledo ante Deportes Concepción.