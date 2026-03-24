La ilusión que generó la llegada de Fernando Gago a la banca de Universidad de Chile chocó de frente contra un muro de realidad este martes. En su debut oficial por la Copa de la Liga, el cuadro azul no solo perdió 1-0 ante Unión La Calera en un Estadio Nacional colmado, sino que mostró las mismas grietas del proceso anterior. Tras el pitazo final, las voces autorizadas fueron inclementes, y fue el histórico relator Pepe Ormazábal (en declaraciones recogidas por Bolavip) quien lanzó el análisis más ácido: aseguró que el estreno fue una continuación de lo peor del equipo.

¿Qué dijo Pepe Ormazábal sobre el debut de Fernando Gago en la U de Chile?

Para el emblemático relator azul, el partido en Ñuñoa fue un golpe de realidad para los más de 12 mil hinchas que esperaban un “remezón” tras la salida de Francisco Meneghini. Ormazábal fue brutal al comparar ambos procesos y no tuvo piedad con lo visto en cancha: “Realmente decepcionante, se vio más de lo mismo, cero diferencia, el equipo de hoy no juega más que con el entrenador anterior”, sentenció sin anestesia.

Sin embargo, el punto más alto de su crítica fue hacia la distancia entre el discurso y la ejecución. Mientras el entorno de Gago prometía intensidad, el relator solo percibió pasividad: “Hablar bonito para la prensa no cuesta nada pero la verdad está en la cancha, y nada de nada, muy poquito que destacar”, agregó, disparando directo al corazón del nuevo proyecto universitario.

El drama de Juan Martín Lucero en la derrota de U de Chile vs La Calera

El estreno de Gago estuvo torcido desde el inicio. A los 8 minutos, la U sufrió la baja más sensible: Juan Martín Lucero se resintió de su lesión y abandonó el campo entre lágrimas. Sin el “Gato”, el ataque azul perdió peso, permitiendo que La Calera golpeara a los 26 minutos mediante Bayron Oyarzo tras una desatención defensiva. A pesar del ímpetu final de Eduardo Vargas y Matías Zaldivia, para Ormazábal el equipo fue incapaz de proponer algo distinto: “Hay que trabajar mucho para que este equipo salga adelante”, remarcó con amargura.

Con este resultado, la U queda colista del Grupo D de la Copa de la Liga con apenas un punto. El técnico trasandino tiene ahora menos de una semana para corregir el rumbo antes de enfrentar a Audax Italiano el próximo 31 de marzo, con la presión de demostrar que su llegada no fue solo un cambio de fachada mediática.

En resumen

Resultado: U. de Chile 0-1 Unión La Calera (Gol de Bayron Oyarzo).

U. de Chile 0-1 Unión La Calera (Gol de Bayron Oyarzo). Duro dardo: Pepe Ormazábal sentenció que el debut fue “realmente decepcionante” y que vio “cero diferencia”.

Pepe Ormazábal sentenció que el debut fue “realmente decepcionante” y que vio “cero diferencia”. Factor Médico: Juan Martín Lucero se lesionó a los 8′ y su estado preocupa al club.

Juan Martín Lucero se lesionó a los 8′ y su estado preocupa al club. Próximo reto: La U visita a Audax el martes 31 de marzo.

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