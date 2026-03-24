El esperado estreno de Fernando Gago en la banca de Universidad de Chile por la segunda fecha de la Copa de la Liga llegó acompañado de un verdadero balde de agua fría. Al publicarse la lista de citados para el trascendental choque de este martes, los hinchas universitarios quedaron extrañados al notar la ausencia de Marcelo Díaz. De inmediato, las alarmas se encendieron y los rumores de un feroz “corte” por parte del recién llegado estratega argentino inundaron las redes sociales, obligando a destapar la verdadera y lamentable razón detrás de esta drástica baja de último minuto para el primer partido oficial del nuevo ciclo.

¿Por qué Marcelo Díaz no fue citado por Fernando Gago en la U de Chile?

La expectación por ver el modelo de juego que prometió Fernando Gago en su llegada estaba por las nubes, pero la publicación de la convocatoria para el duelo ante Unión La Calera desvió todas las miradas. Mientras que se comenzaba a especular de una posible formación del “Bulla” con el bicampeón de América como titular, su nombre desapareció de forma radical de la nómina del conjunto azul.

Considerando que el ex técnico de Racing llegó marcando la cancha con exigencias altísimas para el plantel, muchos especularon que el “Carepato” había sido la primera gran víctima del nuevo régimen. Sin embargo, la historia detrás de su marginación está muy lejos de ser una decisión técnica o un castigo.

La razón que dejó a Marcelo Díaz fuera del debut de la U de Chile

Para tranquilidad (y también preocupación) del pueblo azul, el capitán no está “cortado” por el entrenador. Según reveló la información de ADN Deportes, la verdadera razón por la que Marcelo Díaz no podrá estar ante los “Cementeros” es debido a una lesión de último minuto.

De esta lamentable forma, el referente universitario se suma a un repleto departamento médico en el CDA, donde ya se encontraban en proceso de recuperación figuras clave como Lucas Assadi, Octavio Rivero, Charles Aránguiz y Bianneider Tamayo. Un dolor de cabeza inesperado para Gago en su estreno.

Nómina de Universidad de Chile vs Unión La Calera / ©Prensa U. de Chile

¿Cuándo debuta Fernando Gago en la U de Chile y a qué hora juega?

Pese a las sensibles bajas y al revuelo generado por la ausencia de su capitán, el cuadro estudiantil tiene la obligación de salir a buscar su primera victoria tras el empate inicial ante Deportes La Serena. El ansiado debut de Fernando Gago al mando de Universidad de Chile ante Unión La Calera se llevará a cabo hoy, martes 24 de marzo a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Nacional. Un duelo donde el técnico argentino tendrá su primera oportunidad de mostrar de qué está hecho y para que llegó a la “U”.

En resumen