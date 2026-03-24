El día llegó. Fernando Gago se sienta hoy por primera vez en la banca de Universidad de Chile en un partido oficial, este martes 24 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, cuando los azules reciben a Unión La Calera por la Fecha 2 del Grupo D de la Copa de la Liga 2026. El Pintita debuta con la necesidad de los tres puntos: la U viene del empate 2-2 ante Deportes La Serena y no puede seguir cediendo terreno en el grupo.

El margen de maniobra para el nuevo DT es estrecho. Apenas cinco días lleva trabajando con el grupo en el CDA y ya debe armar una oncena de memoria.

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La formación de la U con Gago ante Unión La Calera

Según el análisis de Marcelo Díaz en TNT Sports, las grandes dudas están en el arco y en la defensa central:

  • Portero: Gabriel Castellón
  • Defensa: Fernández; Calderón, Zaldivia (en duda) o Ramírez; Morales
  • Mediocampo: Díaz, Poblete, Arce, Guerrero
  • Ataque: Vargas y Vásquez

Matías Zaldivia volvió a los entrenamientos esta semana y es la pieza más esperada: si Gago lo ve bien en las últimas horas previas al partido, el central de mayor jerarquía del plantel azul podría ser titular.

¿Quiénes son las bajas de la U para el debut de Fernando Gago?

El argentino no podrá contar con seis futbolistas confirmados:

  • Por convocatorias a selecciones: Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Romero (Paraguay)
  • Por lesión: Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Octavio Rivero

📺 ¿A qué hora y por qué canal ver U de Chile vs Unión La Calera?

La U de Chile de Fernando Gago juega este martes 24 de marzo a las 18:00 frente a Unión La Calera en el Estadio Nacional. 

El partido se podrá ver de forma exclusiva por las pantallas de TNT Sports y en el servicio de streaming de HBO MAX.

En resumen

  • Fernando Gago debuta como DT de Universidad de Chile este martes 24 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional ante Unión La Calera, por la Fecha 2 del Grupo D de la Copa de la Liga 2026.
  • La formación probable es: Castellón; Fernández, Calderón, Zaldivia (en duda) o Ramírez, Morales; Díaz, Poblete, Arce; Guerrero, Vargas y Vásquez.
  • Matías Zaldivia es la gran duda: volvió a entrenar esta semana y Gago decidirá su titularidad en las horas previas al partido.
  • Seis bajas confirmadas: por selecciones, Hormazábal, Altamirano (La Roja) y Lucas Romero (Paraguay); por lesión, Aránguiz, Assadi y Rivero.

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