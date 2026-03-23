Gustavo Álvarez apenas vive su primer día como director técnico de San Lorenzo y ya está recibiendo críticas: el exentrenador de U de Chile es cuestionado desde el interior del club, lo que demuestra que su paso por Boedo no será fácil y que deberá hacer bastantes méritos si quiere ganarse el respaldo en esta gigantesca institución.

El estratega dirigió su primer entrenamiento en el estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro) y en 48 horas tendrá su debut oficial al mando del Ciclón por el Torneo de Apertura de Argentina.

Día 1️⃣ de Gustavo Álvarez en San Lorenzo. pic.twitter.com/HWUNKunCUw — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 23, 2026

¿Quién criticó a Gustavo Álvarez en San Lorenzo?

Los cuestionamientos vienen de parte de Jonathan Lorosi, vocal de la Comisión Directiva de San Lorenzo de Almagro y a la vez periodista partidario, quien no se guardó nada a la hora de expresar lo que espera de la etapa de Gustavo Álvarez en el Cuervo.

A través de un estado de WhatsApp, Lorosi manifestó: “Aunque no lo crean, San Lorenzo da para todo. 55 años y no sabemos por qué será el técnico de San Lorenzo. Ojalá me equivoque, pero es crónica de un final anunciado“.

Después publicó una fotografía con los clubes y el palmarés de Gustavo Álvarez, que constan de 1 título de Primera B Nacional en Argentina, 1 Campeonato Nacional en Chile, 1 Copa Chile y 1 Supercopa de Chile.

“Los pergaminos del gran DT para llegar donde llegó“, expresó con ironía Lorossi.

Jonathan Lirossi, vocal de la Comisión Directiva de #SanLorenzo y periodista partidario del club, criticó con todo la llegada de Gustavo Álvarez @alairelibrecl pic.twitter.com/lqsCVTCoAo — Felipe Labrín (@PipeLabrinh) March 23, 2026

Cabe recordar que Álvarez, quien dejó un muy buen recuerdo en U de Chile, llega a San Lorenzo tras varios meses en los que tuvo posibilidades de dirigir las selecciones de Perú y Chile. En Boedo arribó tras las negativas de Néstor “Pipo” Gorosito, Pablo Guede y Martín Palermo.

¿Cómo fue el primer día de Gustavo Álvarez en San Lorenzo?

Gustavo Álvarez firmo su contrato con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y lo hizo ante el presidente de la institución, Sergio Costantino, y el presidente de fútbol, Pablo Barrientos, para después conocer al plantel de honor de la institución de Boedo.

También sellaron sus vínculo sus colaboradores: Nilo Carretero, César Córdoba (ayudantes de campo) y Marcelo Figueroa (preparador físico).

Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de San Lorenzo.



Esta tarde, el DT firmó su contrato por un año junto a las autoridades del Club: Sergio Costantino (presidente) y Pablo Barrientos (presidente de fútbol).



Estará acompañado por Marcelo Figueroa (preparador físico), Nilo… pic.twitter.com/ZKYcMjWJJ3 — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 23, 2026

¿Cuándo debuta Gustavo Álvarez en San Lorenzo?

Gustavo Álvarez tendrá su primer partido en San Lorenzo este miércoles 25 de marzo a las 19:00 horas ante Deportivo Riestra, de visita en el estadio Guillermo Laza de Buenos Aires, por la Fecha 12 del Grupo A del Torneo de Apertura de Argentina.

Álvarez tiene la misión de ganar de inmediato, ya que en las cuatro fechas que le restan de la fase regular tiene que dejar el 10° lugar que ocupa su elenco (13 puntos) y llegar, al menos, hasta el octavo (el corte está actualmente en 14 unidades), ya que hasta ahí clasifican a los octavos de final del certamen.