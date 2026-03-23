Universidad de Chile enfrenta su crisis institucional más grave de la década tras la emisión de un reportaje de Teletrece que destapó presuntos nexos entre el crimen organizado y el club. La investigación apunta a Víctor Poblete Aguilera, alias “Vitoko”, líder de una banda narco y de la barra “Los de Abajo”, quien mantenía contacto directo con el director de Azul Azul, Aldo Marín, y los jugadores Lucas Assadi y Marcelo Morales. El caso, que ya está en manos de la justicia, pone en jaque la permanencia de la concesionaria en el fútbol profesional debido a las pruebas de reuniones y coordinaciones logísticas.

¿Qué sanciones arriesga la U de Chile por supuestos nexos con narcotraficantes?

Según el reglamento de la ANFP y la Ley 19.327, el club arriesgaría multas de hasta 1.000 UF por cada infracción. Sin embargo, dada la gravedad de los supuestos vínculos con redes de narcotráfico y la entrega de beneficios (como acreditaciones de prensa falsas para eludir prohibiciones de estadio), Azul Azul podría enfrentar la desafiliación del fútbol profesional. Esta medida extrema sería evaluada por el Consejo de Presidentes si se acredita que el club facilitó condiciones para la operación de grupos criminales.

¿Quién es Víctor “Vitoko” Poblete y cómo se vincula con la U de Chile?

Víctor Poblete es identificado como el último líder de “Los de Abajo” y hermano de Bryan Poblete, alias “Wayan”, cabecilla de una peligrosa organización criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala. Pese a tener derecho de admisión hasta 2034, “Vitoko” utilizaba la estructura de la barra como red territorial. La investigación reveló que ingresó al partido de la U en Perú ante Alianza Lima acreditado como periodista de “Radio Santiago”, una grave negligencia administrativa que permitió a un imputado por narcotráfico eludir los controles de la Conmebol con la presunta venia de funcionarios del club.

¿Qué jugadores de la U de Chile aparecen en el reportaje de T13?

La investigación expuso registros de videollamadas y fotografías de Lucas Assadi y Marcelo Morales conversando con Poblete tras el último Superclásico. Aunque no existen imputaciones penales contra los futbolistas, los registros refuerzan la preocupación por la permeabilidad del plantel ante líderes de bandas criminales. Por su parte, el director Aldo Marín reconoció la reunión con el delincuente registrada días antes de su detención, aunque aseguró ante las cámaras: “No recuerdo lo que hablamos”, aumentando la tensión sobre el control interno de Azul Azul.

¿Puede ser desafiliada la U de Chile por este caso?

La normativa vigente prohíbe terminantemente el financiamiento o la entrega de beneficios a grupos organizados de hinchas. Si se comprueba que el club facilitó el ingreso de Poblete a estadios extranjeros o mantuvo coordinaciones con su banda —incluso utilizando bombos y lienzos para ocultar el movimiento de sustancias—, se activaría el artículo más severo de los estatutos de la ANFP. La ley no solo sanciona la acción directa, sino también la omisión en el control, lo que coloca a la administración actual en una posición de extrema fragilidad legal y deportiva.

En resumen

El Imputado: Víctor “Vitoko” Poblete, líder de Los de Abajo y del clan narco “Los Wayan”.

Víctor “Vitoko” Poblete, líder de Los de Abajo y del clan narco “Los Wayan”. Los Involucrados: Aldo Marín (Director Azul Azul), Lucas Assadi y Marcelo Morales (Jugadores).

Aldo Marín (Director Azul Azul), Lucas Assadi y Marcelo Morales (Jugadores). El Hallazgo: Reuniones presenciales, videollamadas y acreditaciones fraudulentas.

Reuniones presenciales, videollamadas y acreditaciones fraudulentas. Riesgo Institucional: Multas gravísimas y posible proceso de desafiliación de la ANFP.

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