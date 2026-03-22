El amargo empate en el debut de la Copa de la Liga ya quedó atrás y la nueva era en Universidad de Chile arrancó con todo. Tras ser oficializado en el CDA y a la espera de su anhelado estreno, el flamante entrenador Fernando Gago no guardó silencio y le dejó una potente advertencia a su nuevos pupilos. Con una clara exigencia táctica y un mensaje directo para ganarse el corazón de la hinchada laica, el estratega argentino marcó la cancha desde el día uno y reveló ante los micrófonos la innegociable filosofía que le exigirá a sus dirigidos.

El modelo de juego de Fernando Gago en la U de Chile

Fernando Gago ya viste el buzo del “Romántico Viajero” y cuenta las horas para su debut en la banca estudiantil. En sus primeras declaraciones a la prensa oficial del club, el ex mediocampista dejó en claro que su intención al mando del cuadro azul no es especular. Su modelo será netamente ofensivo y buscará el arco rival en todo momento, algo que espera que sus jugadores asimilen rápidamente.

“Lo que quiero es que mis equipos sean protagonistas del partido, de intentar de que siempre llevemos a cabo de lo que se quiere hacer, de ser un equipo que tenga situaciones de gol, que gane los partidos“, lanzó de entrada el nuevo entrenador argentino, marcando de inmediato su territorio.

La exigencia de Gago al plantel de la U de Chile

El estratega trasandino profundizó en su visión futbolística, advirtiendo al plantel que más allá de los altibajos normales que puedan existir a lo largo de los 90 minutos, la actitud y la idea de juego no se transan bajo ninguna circunstancia.

“Y que también tenga una idea clara de lo que quiere hacer. Independientemente de que algunos días se puede jugar mejor o peor, pero siempre teniendo claro a dónde es el rumbo, cómo lo queremos hacer”, agregó Gago, evidenciando los pergaminos que ha mostrado durante su carrera en los banquillos de Aldosivi, Racing, Chivas, Boca Juniors y Necaxa.

🗣️ “Quiero que mis equipos sean protagonistas del partido. Generar una identidad que contagie desde adentro hacia afuera con la gente”.



Las primeras palabras del DT Fernando Gago 🎙️



𝐄𝐒𝐓𝐑𝐄𝐍𝐎 de la entrevista completa, a las 15:00 horas, en nuestro Canal de YouTube 🍿 pic.twitter.com/ZYTRqgPOmA — Universidad de Chile (@udechile) March 22, 2026

La identidad que busca Gago en la U de Chile

Finalmente, considerando esta visión netamente ofensiva, el ex Real Madrid confesó que a partir de este sistema busca lograr un objetivo mayor: ganarse el corazón de los hinchas azules. Sabe que si sus dirigidos lo hacen bien y demuestran actitud en el campo de juego, tendrá el respaldo absoluto de los fanáticos.

“A partir de eso, generar una identidad que contagie muchísimo en todo lo que es dentro del futbolista y que también contagie, desde adentro hacia fuera, con la gente”, concluyó el flamante entrenador, dejando la vara altísima para sus nuevos pupilos en este 2026.

¿Cuándo debuta Fernando Gago en Universidad de Chile?

Tras sus potentes primeras declaraciones, la expectación de los hinchas azules está por las nubes. El esperado estreno de Fernando Gago al mando del equipo está programado para este martes 24 de marzo, cuando el “Romántico Viajero” reciba a Unión La Calera en el Estadio Nacional, con la obligación de sumar su primera victoria en la fase de grupos.

Fecha: Martes 24 de marzo de 2026

Martes 24 de marzo de 2026 Torneo: Fecha 2 – Copa de la Liga 2026

Fecha 2 – Copa de la Liga 2026 Rival: Unión La Calera

En resumen