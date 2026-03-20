Jhon Valladares terminó con la polémica en U de Chile: el director técnico interino dio a conocer sus razones para alinear a Ignacio Sáez en el arco de los Azules en desmedro de Cristopher Toselli, en el empate 2-2 ante Deportes La Serena en el arranque de la Copa de la Liga 2026.

Las versiones que se habían conocido antes del compromiso aseguraban que Toselli iba a ser titular, pero que eso cambió a raíz de una petición dirigencial de que jugara Sáez, debido a un acuerdo que se hizo a principios de año con el joven portero para que se quedara en el club y no decidiera irse a préstamo.

¿Cuál fue la razón de Valladares para alinear a Ignacio Sáez y NO a Toselli en U de Chile?

En conferencia de prensa en el estadio Nacional, Jhon Valladares señaló: “En un principio salió como alineación principal que era Christopher el que iba a iniciar, nosotros en ningún momento de la semana hacemos un once inicial. Nosotros trabajamos, a nosotros nos pasaron un plantel de 25 jugadores, más algunos jugadores jóvenes, algunos lesionados. Tenemos chicos que van de sparring y que no lo hacen tan solo con nosotros, lo hacen con los dos entrenadores anteriores, y la decisión no pasa por un tema puntual”.

“Hoy día nosotros decidimos que jugara Nacho Sáez, y admiramos el apoyo que tuvo de Christopher (Toselli), no desconocemos la trayectoria y la experiencia que tiene Christopher, no es algo que pongamos en duda. Se decidió por un jugador en particular, así como decidimos, por decir, el ingreso de (Juan Martín) Lucero antes que (Agustín) Arce, son situaciones que los técnicos tienen que visualizar, valorar y, obviamente, creo que lo hizo bien en su primer partido oficial con la U. Es un chico de casa, esperamos que el día de mañana se empodere del arco, como corresponde, y obviamente que le compita a Castellón y Toselli, que son los dos arqueros del plantel”, sentenció sobre el tema.

¿Por qué U de Chile empató con La Serena en la Copa de la Liga?

Jhon Valladares también entregó un análisis sobre el empate de U de Chile con La Serena: “Creo que los primeros minutos nuestros fueron muy buenos, encontrando espacios, sabíamos lo que íbamos a enfrentar, lo habíamos visto en en nuestro análisis y teniendo teniendo mucho control de juego. Creo que cuando hacemos el gol, perdimos esa tranquilidad, perdimos esa rotación rápida y nos fuimos enredando en el juego que ellos propusieron, que era tratar de cerrar líneas líneas de pase, y obviamente generar una presión en donde a nosotros nos costó tomar buenas decisiones, que es parte parte de la lluvia, la cancha, y ellos entraron al partido, se colocaron 2-1, y en el entretiempo tratamos de ordenarnos mejor, de posicionarnos mejor en campo rival”.

“Tuvimos un muy buen segundo tiempo, por ahí un partido abierto, pero creo que tuvimos tuvimos un par de ocasiones que podíamos haber terminado de mejor manera, la última nuestra creo que era el sello del sacrificio y el esfuerzo que habían hecho durante los noventa minutos con con John, que se apresura, que es propio de su juventud. Y y eso creo que lo que es el partido es un trámite en algunos momentos parejo y en otro creo que ambos fuimos superiores en en en pasajes del partido”, finalizó.