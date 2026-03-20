Se acabó la espera: U de Chile hizo oficial la contratación de Fernando Gago como su nuevo director técnico, el que llega al club tras la salida de hace algunas semanas de Francisco “Paqui” Meneghini y un breve interinato de dos partidos de John Valladares.

Gago arribó la mañana de este viernes 20 de marzo a nuestro país para acordar algunos detalles finales de su contrato y así poner la firma. El estratega está en las tribunas del estadio Nacional para el compromiso de U de Chile vs La Serena, con el fin de observar en cancha el comportamiento de sus jugadores antes de iniciar sus trabajos en el Centro Deportivo Azul.

¡Bienvenido, Fernando Gago!

El argentino es el nuevo Director Técnico del Romántico Viajero 🔵🔴



Que sea una gran temporada juntos 🤘🏼 pic.twitter.com/MMmNn5GzyZ — Universidad de Chile (@udechile) March 20, 2026

¿Por cuánto tiempo llega Fernando Gago a U de Chile?

Fernando Gago llega a U de Chile hasta fines de 2027 que es el tiempo de duración del contrato firmado en esta jornada. De todas maneras, este vínculo se revisará al término de la presente temporada, dependiendo de los resultados que tenga el exDT de Boca Juniors en el Romántico Viajero.

Las exigencias de la dirigencia de Azul Azul para Gago son: pelear alguno de los títulos locales que están en juego este año (Campeonato Nacional, Copa de la Liga o Copa Chile) y clasificar a un torneo internacional para la próxima temporada.

Fernando Gago firmando su contrato en U de Chile – © U de Chile

¿Cuándo dirige su primer entrenamiento Fernando Gago en U de Chile?

Fernando Gago dirigirá su primer entrenamiento en U de Chile este sábado 21 de marzo en el Centro Deportivo Azul, ya que el martes los universitarios tienen un duelo ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.

Antes, Gago estará este viernes en el estadio Nacional mirando el compromiso de la U ante Deportes La Serena por el mismo torneo, con el fin de observar el comportamiento de sus jugadores antes de iniciar los trabajos en La Cisterna.

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